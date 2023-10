Chce to opět bodovat! S tím jdou pardubičtí fotbalisté do dalšího kola FORTUNA:LIGY. Po náročném losu, kdy se museli porvat se Slavii, Plzní a Hradcem Králové, přichází další těžká výzva. Kováčova družina se bude snažit uspět v Ostravě. Zápas startuje již zítra v 18 hodin.

Radoslav Kováč chce ideálně v Ostravě vybojovat tři body. | Foto: David Haan

11. kolo FORTUNA:LIGY

Baník Ostrava (5. místo - 17 b.) - FK Pardubice (13. místo - 8 b.)

Městský stadion v Ostravě, sobota od 18:00

Minulý týden Pardubice přivítaly na svém stadionu největšího rivala, tedy Hradec Králové. Po vyrovnané bitvě se rozdělily body, což aktéři uznali jako spravedlivý výsledek.

„Oba týmy byly spokojené s tím, že si rozdělí body. Hrálo se tedy obezřetně, nikdo nechtěl udělat chybu. Remíza je spravedlivá,“ říkal po zápase současný útočník Pardubic a bývalý kanonýr Votroků, Pavel Černý.

On i jeho spoluhráči však nesmí usnout na vavřínech. Situace se ve spodku tabulky nadále komplikuje a FORTUNA:LIGA je vyrovnaná ve všech směrech. I proto potřebují Pardubičtí opět bodovat. „Do Ostravy pojedeme v bojovném rozpoložení. Budeme chtít uhrát co nejlepší výsledek, ideálně samozřejmě za tři body,“ věří v úspěch Radoslav Kováč.

Kde máte kotel? Hradečtí fanoušci se ptali sborově, odpověď ale přijít nemohla

Východočeši se v posledních utkáních prali s faktem, že startovali v 18 hodin. Jinak tomu nebude ani proti Baníku.

„Nevnímáme, v jaký čas hrajeme. V Ostravě očekávám výbornou diváckou kulisu. Bude se hrát v sobotu večer, to atmosféře jedině pomůže. Moc se na zápas těšíme,“ říká Kováč.

Kováč i Kotal bod berou. Oba trenéři ale mluví o tom, že k výhře neměli daleko

Baník v loňské sezoně nezažíval úplně nejpovedenější start. Letos tomu je ale jinak. Svěřenci trenéra Pavla Hapala drží páté místo a jsou postrachem všech klubů, tak jak to bývalo v letech minulých.

„Bude to složité. V poslední době Baník často vyhrává. Naposledy vyhrál velmi těžký zápas v Olomouci poměrem 3:0, proto si myslím, že jsou na vlně. My pojedeme do Ostravy předvést organizovaný a bojovný výkon,“ uvědomuje si sílu následujícího soupeře Pardubic trenér Radoslav Kováč.

Největší sílu Baníku spatřuje Kováč v ofenzivě: „Víme o útočné síle soupeře. Tanko, Kubala, Ewerton i Buchta mají skvělá čísla. Musíme si zkrátka pohlídat útočnou fázi domácích.“