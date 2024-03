A zase ten Kováč… V reprezentační přestávce přišlo na přetřes vulgární chování pardubického trenéra Radoslava Kováče v posledním ligovém duelu. Disciplinární komise rozhodla, že se dvakrát neposadí na lavičku týmu, který jeho přímou účast v zápasech momentálně hodně potřebuje. Navíc se v mediálním prostoru znovu rozjely diskuze ohledně jeho odchodu. Čistě teoreticky se okradl o celou zbývají porci v pardubickém dresu, která v lepším případě činí deset utkání. Pět v základní, pro něj už jen tři a pět ve skupině o udržení…

Pardubický tým byl v utkání s Baníkem potrestán třemi červenými kartami. Jednu vyfasoval i trenér Radoslav Kováč. | Foto: FK Pardubice/David Haan

Proč?

Ne, nebudeme rozebírat název kultovního filmu o rowdies pražské Sparty z osmdesátých let. I když v jejich repertoáru se to sprostými slovy jen hemžilo.

Radoslav Kováč v 73. minutě utkání s Baníkem Ostrava slovně vyjel na hlavního rozhodčího. Jeho vulgární výrazy se nedají před dvaadvacátou hodinou publikovat. Krátce před tím byl vyloučen jeho svěřenec Martin Chlumecký po druhé žluté kartě. Byl vykázán mimo lavičku. Pro něj možná výhra, protože co by dělal o pět minut, když byl znovu po druhé ve fotbale měkčí barvě poslán předčasně do kabin Pablo Ortiz?

A proto…

Případ Kováč se na jednání Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace řešil jako pátý bod v pořadí. Disciplinárka potrestala trenéra FK Pardubice pana Radoslava Kováče za pohoršující, urážlivé a ponižující chování vůči delegovaným osobám v utkání 25. kola F:L proti FC Baník Ostrava zákazem výkonu všech funkcí na dvě soutěžní utkání a peněžitou pokutou ve výši 30 tisíc korun,

Ještě jednou byl zmíněn název FK Pardubice. Znovu v souvislosti s posledním ligovým střetem.

Disciplinární komise zahájila disciplinární řízení s klubem FC Baník Ostrava za nesportovní chování fanoušků. Konkrétně za poškození zařízení stadionu.

S velkou dávkou nadsázky a v návaznosti na film Proč?, je dobré, že v roce 1985 cestovali „příznivci“ Sparty rychlíkem do Bánské Bystrice a ne jen dvě stanice…