Podepsal novou smlouvu s Pardubicemi. S novým elánem dřel celý týden se svým týmem, aby na Spartě nepropadl. Jenže po utkání na půdě úřadujícího mistra by se nejraději v zadní části těla viděl… Hlavní trenér Radoslav Kováč sice bere vysokou prohru na sebe, nicméně slabý výkon jeho svěřenců ho vyděsil. Rozčílil ho také výkon hlavního rozhodčího Klímy, který přešel likvidační zákrok Kairinena na Hlavatého.

Radoslav Kováč nebyl vůbec spokojený s výkonem svých svěřenců na hřišti pražské Sparty.

Není 2:5 jako 2:5. Dva roky – dva totožné výsledky. V loňské sezoně ale pardubičtí fotbalisté vzdorovali na Letné podstatně více a déle. Srovnali na 1:1 a snížili na 2:3. Letos po pětadvaceti minutách prohrávali 0:3 a zdramatizovat zápas už nestihli.

Pardubice vstoupily do utkání aktivně. Držely míč na svých kopačkách. Jenže postupem času ho ztrácely čím dál tím častěji. Triviální chyby v rozehrávce podpořila měkkost v osobních soubojích. Při všech třech brankách si domácí fotbalisté dělali, co chtěli.

„Prvních devět minut bylo oukej. Drželi jsme balon a dobře vystupovali, ale žádnou šanci jsme si nevypracovali. Bohužel nám propadla levá strana, kde jsme vůbec nezachytávali průniky. V defenzivě jsme šli jeden na jedna. Jenže v osobních soubojích jsme nebyli vůbec agresivní. Musím říct, že Sparta, a teď se vůbec nechci bavit o kvalitě, nás jednoznačně předčila v agresivitě. A to je pro mě největší zklamání. V tomto směru jsme čekal od svého týmu daleko více. Sparta vyhrála zcela zaslouženě. Prakticky za osm minut bylo vymalováno. O její výhře rozhodl už druhý gól, kdy si Šulo (Haraslín) výborně odskočil,“ má jasno Kováč.

Po změně stran potřebovali pardubičtí mladíci se špatně se vyvíjejícím se zápasem něco udělat. A rezultát? Gól ze šatny! Potom následovala odvolaná penalta a pátý gól v Budinského síti. Naštěstí pro ně Sparta před úterním zápasem třetího předkola Ligy mistrů nebyla už tak lačná…

„Pro druhý poločas jsme udělali nějaké změny v sestavě, ale prostřídala i Sparta. Dali jsme dva góly, takže výsledek nevypadá tak hrůzostrašně. Nicméně inkasovat pět gólů je samozřejmě strašně moc. Celkově organizace naší hry a hlavně agresivita v soubojích, co se týče i stoperů, tak tam jsme úplně propadli. Možná bylo dobře, že trenér Priske prostřídal kluky, aby je pošetřil na úterý. Kdyby tam totiž nechal základní sestavu, tak by to mohlo dopadnout ještě hůře,“ přemítá pardubický kouč.

Hodně vzruchu vyvolal závěr prvního poločasu. Kairinen hrubým způsobem šlápl na nohu pardubického kapitána Hlavatého. Pro zajímavost: chvíli před tím rozhodčí Klíma nechal bez povšimnutí zákrok Krejčího na Sychru v šestnáctce Sparty.

„Respektuji, že všichni děláme chyby. Já jsem jako hlavní trenér zodpovědný za to, že jsme dostali pět gólů. Beru to na sebe. Musím však zmínit pana Klímu, protože za likvidační zákrok na Míšu Hlavatého neudělil Kairinenovi ani žlutou kartu. Na zápase je VAR, asistent u videa to vidí. Hlavatý je naším klíčovým hráčem. A ví to i Kairinen. Tohle je jasná červená karta. My je dostáváme taky. Ano, zaslouženě. Dobře, když je to faul na červenou, tak je to v pořádku. Udělali jsme chyby a byli jsme za to v předchozích dvou kolech trestáni. Ale tohle… A ještě si vymyslí penaltu! To je šílenost,“ čertí se Kováč.

„Opakuji, každý děláme chyby. Já slabě jako celý tým, tohle je ale nepřijatelné. Ať se všichni podívají na video. Vždyť to je na zlomení nohy. Neuvěřitelné a já to nedokážu pochopit. Vím, 3:0 jsme prohrávali a bylo hotovo. Ať prostě ale píská to, co má. Nechceme nic navíc. Vždyť to je šílené. Z tohoto jsem opravdu hrozně zklamaný.“

Vzápětí jeho svěřenec Surzyn vyfasoval žlutou kartu za strčení do protihráče, který vyplýval tak trochu z frustrace z průběžného stavu i nepotrestání likvidačního faulu. A „Kovy“ se vrátil k předchozímu zákroku. Sudímu Klímovi pověděl něco od plic. A ten se najednou nerozpakoval trestat…

„Řekl jsem mu, ať se na ten zákrok podívá. On mi hned dal žlutou kartu. Nevím. Asi jsem mu řekl dost. Pro mě je ale absolutně nepochopitelné, že odpískal jen obyčejný faul. Jasně, rozhodčí vůbec zápas neovlivnili. Nebylo to o rozhodčích ale našem špatném výkonu,“ konstatuje již smířlivě Radoslav Kováč.

Toho ale více než slepota hlavního rozhodčího, zaráží hluchota jeho borců… Před utkáním a vlastně celý týden před ním jim vtloukal do hlav, že se nesmí na Spartě podělat…

„Věděli jsme, že takový zápas je pro některé kluky poprvé. Máme ale hrozně velký problém, že na hřišti vůbec nekomunikujeme. Nemáme stopery, kteří by mluvili. Bylo to strašně vidět. V soubojích jsme strašně propadávali. Když jsi vezmu, jak jsme celý týden před zápasem skvěle trénovali. Kluci se navzájem kopali. A pak přijedeme na Spartu a dolehne na ně tíha okamžiku. Přesně tohle jsem si nepřál. Říkal jsem jim: Kluci, jasně je to Sparta, bude plný stadion, pojďme ale hrát, pojďme být agresivní. Zkrátka, pojďte se předvést, jak umíte hrát fotbal. My jsme však neukázali ani polovinu z toho,“ kroutí nechápavě hlavou.

Dva zápasy – nula gólů. Na Letné hned dva. Nicméně je to velmi zkreslující. Sparta totiž odehrála poslední půlhodinu na půl plynu.

„Je to slabá náplast. My musíme bodovat a tudíž dávat góly hlavně doma. S týmy jako jsou Bohemka a Jablonec. S Bohemkou jsme odehráli velmi dobrý zápas. Zahodili jsme spoustu šancí. Minule jsme na Spartě taky dostali 5:2, ale to jsme podali úplně odlišný výkon. V agresivitě a bránění. Kluci jsou mladí, ovšem je nepřijatelné, co kluci předvedli. Dva góly na Spartě jsou fajn, ale mě vyděsila celkově agresivita a náš výkon. Vím, že jsme Pardubice na Spartě. Možná chci moc, ale vím, jak kluci umí hrát. Nezvládli jsme to. Vůbec,“ lamentuje Radoslav Kováč.