„Chtěli jsme vybojovat tři. V zápase jsme vedli, jenže pak jsme si to zkomplikovali, soupeř výsledek otočil a navíc jsme šli do deseti, takže bod musíme brát,“ hodnotil zajímavý duel trenér Hradce Králové Miroslav Koubek.

I on musel být nadmíru spokojen s výkonem Jakuba Rady, který se postaral o obě branky východočeského mužstva. Rada nejprve v prvním poločase otevřel skóre zápasu, když pálil netradičně pravačkou. Po obratu hostujícího Dynama na sebe vzal nařízenou penaltu, kterou vybojoval jeho parťák Vlkanova. Nemýlil se.

„Při prvním gólu mě ve vápně našel zpětnou přihrávkou Honza Mejdr, viděl jsem, že mě blokuje hráč, tak mě napadlo si to přehodit zpátky na pravačku a vyšlo to přesně. U penalty jsem čekal na pohyb gólmana, ten nepřišel, tak jsem si vybral stranu,“ popisoval oba své góly hrdina zápasu.

UTRŽENÝ ZE ŘETĚZU

Rada v sezoně nasázel už osm branek a zažívá jednoznačně nejlepší střeleckou sezonu v nejvyšší soutěži. Doposud byl jeho rekord pět gólů. „Ještě jsem se k němu nedostal, abych mu popřál. Ne k těm gólům, ale k útoku na tabulku střelců,“ žertoval po zápase trenér Koubek.

Radost z parádní sezony má samozřejmě i zkušený záložník. „Dostal jsem se do pohody, jsem v klidu, proto se mi daří. Zní až neuvěřitelně, že jsem v takové společnosti ligových střelců, doma si tabulku prohlédnu, abych to mohl vyprávět vnoučatům,“ smál se Jakub Rada a doplnil: „Bylo by stylové, kdybych to zakončil desítkou.“

ZAKLETÉ ROHY

Duel s českobudějovickým Dynamem však ukázal rovněž slabinu. Koubkův tým inkasoval dvě branky po rohových kopech. Ve dvou jarních zápasech obdržel všechny tři góly po standardních situacích. „Každá standardka je bránitelná. Viděl jsem tam určitou nezodpovědnost, to si určitě rozeberu s hráči osobně. České Budějovice to měly dobře připravené, ale my se musíme chovat zodpovědněji,“ mrzelo Koubka.

Dalším negativem bylo vyloučení Petra Kodeše, který do zápasu šel po stopce za žluté karty. Proti Dynamu viděl hned dvě. „S Petrem se to táhne. On hraje na hranici agresivity. Pro soupeře je to hrozně nepříjemný hráč, naopak pro nás moc cenný, ale je pravda, že těch karet je moc, měl by to korigovat,“ doplnil hradecký trenér.

Hned v úterý hostí Votroci ve čtvrtfinále MOL Cupu pražské Bohemians. Zápas se hraje na stadionu v Mladé Boleslavi od 16 hodin.