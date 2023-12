„Opět podobné pocity, že jsme odehráli dobrý zápas, ale ve finále se nic nezměnilo…“ Slova pardubického trenéra Radoslava Kováče po zápase se Spartou asi nepotřebují dalšího komentáře. Lídr Fortuna:ligy se strachoval ve CFIG Areně o „povinné“ body do posledních vteřin. Domácí na rozdíl od předchozího vystoupení v Jablonci dokázali v závěru vystupňovat svůj výkon ve snaze srovnat. Ale výsledek? Nula.

Pardubičtí fotbalisté sahali proti Spartě po bodovém zisku. Plány ale zhatil dvougólový Ladislav Krejčí. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Čtvrtá porážka v řadě.

Čtvrtá porážka v řadě o gól, abychom byli ještě přesnější.

A všichni konkurenti Pardubic z chvostu tabulky nyní získali výhodu jednoho utkání k dobru, neboť díky mimořádné obětavosti celého klubu se jen tady dalo hrát na regulérním povrchu (v případě Olomouce tohle neplatilo).

Zlatohlávek proti Spartě vykřesal naději na body svojí životní trefou

„Trochu jsme změnili strategii, šli jsme do zápasu organizovaně, kompaktně, dali jsme tři střeďáky vedle sebe, protože jsme věděli, že Sparta je skvělá v meziprostorech. Musím říci, že kluci plnili svoje úkoly výborně,“ uvedl trenér Radoslav Kováč.

Koho však jeho svěřenci neustrážili, to byl Ladislav Krejčí, jenž opět potvrdil fantastický výběr místa v pokutovém území. Hlavně ten druhý a rozhodující však byl hodně laciný, domácí tuhle situaci měli vyřešit jinak a lépe. „Ládík je v tomhle geniální, neznám snad jiného hráče, který by byl v téhle dovednosti lepší. Umí si najít prostor, má fantastický timing. Je až neuvěřitelné, co dokáže takový rozdílový hráč. Při prvním gólu jsme ho nedokázali nabrat, ale u toho druhého se to dalo odkopnout, byli jsme tam tři na jednoho, ale dáme si branku, dá se říci, sami,“ zlobil se Kováč.

Varaďův návrat do Třince byl vydařený. Dynamo mistra jednoznačně přehrálo

O týden dříve v Jablonci nebyli Pardubičtí po obdržené druhé brance schopni jakékoli tlaku. Tentokrát to bylo i za podpory vyprodaného hlediště jiné a v 90. minutě hlediště explodovalo radostí. Ale jen na pár desítek sekund, než dvojice u VARu Petřík – Caletka rozklíčovala těsný ofsajd zakončujícího Mukwelleho a rozhodčí Černý gól neuznal.

„Asistent to nezvedl, vstoupil do toho VAR, průkazné to nebylo, ale prostě to písknul takhle. Pochopitelně litujete, když proti Spartě v 90. minutě dáte na 2:2, že tam za dvě minuty sedíte skleslí a zničení. Kluci zápas odpracovali a mrzí mě, že z toho není ani bod,“ říká pardubický lodivod.

Komise rozhodčích FAČR: Gól Mukwelleho neuznán správně

FK Pardubice – AC Sparta Praha

V 90. minutě utkání rozhodčí na základě intervence VAR správně neuznal branku domácího družstva pro ofsajd. Hráč domácího družstva č. 31 v okamžiku posledníhodotyku spoluhráče č. 26 s míčem stál v ofsajdové pozici uvnitř brankového území. Ze záběrů VAR je zřejmé, že hráč domácího družstva č. 31 byl pravou nohou blíže brankové čáře nežli hráč hostujícího družstva č. 30. Ofsajd bylo možné rozpoznat díky čáře brankového území.

„Samozřejmě naše domácí bilance je velmi slabá. Aspoň ten poslední duel proti Liberci musíme za každou cenu zvládnout za tři body, už kvůli divákům,“ vyhlašuje Kováč. Ještě předtím však na jeho mančaft čeká další existenční střetnutí na hřišti Karviné (sobota 9. prosince od 15.00).

Radoslav Kovář po zápase nezapomněl ocenit, v jakých podmínkách se ve CFIG Areně hrálo. To, co tam pardubičtí organizátoři před nedělním výkopem zvládli, se totiž jevilo neuvěřitelně. „Chci poděkovat všem lidem, kteří se zasloužili o to, že se mohlo hrát, a na výborném terénu. Udělali všechno pro to, aby se hrálo,“ oceňuje trenér FK Pardubice.