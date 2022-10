„Byl to zápas o prvním gólu. My jsme ho bohužel nedali. Nejblíž jsme k němu měli, když Janošek nastřelil břevno. A také jsme si vytvořili šanci, ovšem Černý špatně převzal míč. Brno nás neskutečně vyškolilo s efektivity. Zlomem v utkání se stal gól do šatny," říká pardubický trenér.

„Ztratili jsme balon ve středu hřiště, naši stopeři nebyli dobře postaveni a Řezníček nás vytrestal gólem do šatny. Do té doby neviditelný hráč a hned svoji první příležitost vyřešil ukázkově,“ lamentoval pardubický trenér Radoslav Kováč.

Brněnský kanonýr se vždy vyskytl, kde bylo třeba. Jako před druhým gólem.

„V poločase jsme na hráč apelovali, že mají na to vyrovnat. Jenže jsme hned ztratili, ten doputoval k Řezníčkovi a on to zase uklidil k tyči,“ kroutil hlavou kouč.

Třetí branka v pardubické síti byla ódou na fotbal. Ale jen z pohledu hostů.

„Je to furt dokola. V Teplicích, na Spartě, teď s Brnem. Prostě nějaké bránění, odsouvání, navázání hráče. Nic. V tréninku na tom pracujeme, ale je to pořád stejné. Byl to úplně zbytečný gól," poznamenal Kováč.

Čestný úspěch domácích zaznamenal svoji premiérovou trefou Dominik Mareš.

„Mareš vstoupil do utkání slušně, ale branka na 1:3 už nic neřešila,“ konstatoval.

Pardubičtí fotbalisté by se možná prosazovali spíše ve španělské, francouzské či jiné kreativní evropské lize. Tam by mohli uplatnit své technické dovednosti.

„Kluci jsou šikovní a talentovaní. Fotbalově vypadáme dobře. Ale jen toto na českou ligu nestačí. Je jiná. Je soubojová a náročná. V tomto ohledu strádáme. Naše finální a předfinální fáze je špatná. Centrujeme do vápna, ale nemáme tam žádné vysoké hráče. To je pak těžké se prosadit,“ krčil rameny Radoslav Kováč,“ který na téma hráčský kádr dodává:„Potřebujeme mít zdravé stěžejní hráče. Proti Brnu nemohl nastoupit Hranáč, delší dobu chybí Solil. Rozpadla se nám osa. Lima, Rosa jsou Brazilci, kteří jsou v Pardubicích chvíli. Zapsali tři ligové starty. Čekáme také více od hráčů, kteří přišli na poslední chvíli a mají už něco za sebou. Jako Zahradníček a Chlumecký.“