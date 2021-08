Po standardních situacích dvakrát inkasovali a jednou sami skórovali. Pardubičtí fotbalisté v prvním poločase neuhlídali olomouckou zbraň a na stadionu Sigmy nakonec ve druhém kole FORTUNA:LIGY prohráli 2:3.

Olomoučtí fotbalisté porazili doma Pardubice 3:2 (1:1) | Foto: SK Sigma Olomouc

Byly to klíčové okamžiky zápasu. Při prvním gólu rozehrál Chvátal roh po zemi na spoluhráče do střelecké pozice. „Říkali jsme si to, ale bohužel jsme na to nezareagovali,“ popisoval po utkání pardubický stoper Martin Toml. "Mluvili jsme o tom. Emil tam zřejmě podklouzl, hráč se mu vysmekl a zakončil. Nebylo to dohrané, jak by mělo být," prohlásil pardubický trenér Jaroslav Novotný.