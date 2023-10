Pavel Němeček (trenér Pardubic B): "Toto utkání byloz naší strany velmi vydařené a zaslouženě jsme ho vyhráli. První poločas jsme měli pod kontrolou a je jen škoda, že jsme ho nevedli větším rozdílem, protože šance jsme na to měli. Po našich brankách ve druhém poločase nás pak soupeř dostal místy pod tlak dlouhými míči, ale v soubojích jsme obstáli a výsledkově jsme zápas dotáhli do vítězného konce."

Přelouč - Pardubičky 1:1

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Soupeř měl v utkání míč více pod svojí kontrolou a možná i lépe kombinoval, ale naši kluci bojovali a hráli až do poslední minuty. Po inkasované brance jsme se nesesypali a v závěru vše podřídili vyrovnání. Nakonec v hektickém závěru vyrovnal z penalty V. Voženílek. Dle průběhu utkání bod bereme."

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): "Do utkání jsme vstoupili aktivně a byli jsme po celou dobu fotbalovějším a lepším týmem. Domácí vsadili na nakopávané míče, s kterýma si naše obrana poradila. Na začátku druhého poločasu jsme se ujali po zásluze vedení a nic nenasvědčovalo tomu, že bychom mohli přijít v tomto utkání o vítězství. Bohužel jsme zažili to, co jsem si myslel, že už nikdy ve fotbale nezažiji. Přibližně od 80. minuty vzal zápas do rukou hlavní rozhodčí Mrázek a začali se dít věci! K šesti minutovému nastavení, kterému se divila většina přítomných diváků, si ještě vymyslel pokutový kop a udělal z nás pitomce! Hráči zaslouží pochvalu za to, jak zápas zvládli."

Holice - Lázně Bohdaneč 3:2

Tomáš Kopřiva (vedoucí týmu Holic): "Hosté přijeli s defenzivní taktikou a dlouho se jim dařilo bránit bezbrankový stav. Rozuzlení přišlo po hodině hry, kdy jsme do sítě dorazili brankářem vyraženou střelu z dálky a po chvíli zvýšili z penalty na rozdíl dvou branek. Do tabulky jsme si tak zaslouženě připsali další tři důležité body."

Tomáš Jupa (vedoucí týmu Lázní Bohdaneč): "I přes zlepšený výkon jsme na body nedosáhli. Stále nás trápí koncovka, a tak i dobrý výkon v poli vychází, bohužel, vniveč."

Libišany - Lanškroun 1:0

Jiří Kaufman (trenér Libišan): "Odehráli jsme třetí náročný utkání během šesti dnů. Zápas byl těžký, ale to pro oba mančafty bylo těžké. Je potřeba tým pochválit, protože během těch devadesáti minut předvedl zodpovědný a kvalitní výkon. Zaslouženě jsme si odnesli tři body. Je jen škoda, že jsme nepřidali o nějakou tu branku víc."

Česká Třebová - Horní Ředice 2:1

Jiří Janoušek (hrající trenér Horních Ředic): ""V České Třebové jsme dlouho nebodovali naplno a budeme si bohužel muset ještě počkat. Ačkoli jsme po první půli vedli 0:1, domácí svou houževnatostí a nasazením dokázali dvěma krásnými brankami otočit skóre. Mrzí mě mnoho našich nevyužitých standardních situací a hlavně náš nedůraz a špatná organizace, ze které nás domácí mohli potrestat vícekrát svými protiútoky."

I. B třída

Opatovice nad Labem - Rosice nad Labem 4:3

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "Byl to zápas, ve kterém jsme po dlouhé době nastoupili téměř kompletní a na výkonu to bylo znát. Ačkoliv soupeř přijel v 11 hráčích s nemožností střídat, hrál svižný fotbal a dlouho se výsledkově držel. My jsme se po delší době prosadili střelecky a to v podstatě rozhodlo o výsledku tohoto zápasu . Nicméně musím říci, že pokud budeme v příštích zápasech hrát jako v tomto, bude náš pohled na naše zapasy opravdu optimističtější."

Pavel Vrba (trenér Rosic nad Labem): "Potopilo nás, že jsme byli pouze v jedenácti lidech. Chyběli nám stopeři a darovali jsme Opatovicím všechny čtyři góly. Jinak by se jednalo o klasický remízový zápas."

Rváčov - Přelovice 4:0

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "K utkání ve Rváčově se nechci vyjadařovat."

Přelouč B - Načešice 0:2

Ondřej Bendžík (trenér Přelouče B): "Po celé utkání se hrálo na polovině hostí, ovšem herní převahu se nám opět nepodařilo přetavit v branky. Hosté vstřelili úvodní branku utkání před poločasem ze standardní situace, kdy si hostující hráč naběhl na centr, což nás dostalo do nepříznivé situace. Ve druhém poločase se obraz hry nezměnil, v koncovce nám chyběl potřebný klid a někdy i trocha štěstí, a když pak domácí gólman nastřelil záda hostujícího útočníka, od kterých se míč odrazil do branky, bylo o bodech z utkání rozhodnuto."

Horní Jelení - Choltice 5:0

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Zápas se dle výsledku hodnotí výborně, nicméně první půl hodina byla hra neurovnaná. Nám pomohl prvni gól, a taky že jsme na konci poločasu proměnili další šanci a dali gól do šatny. Pak nám vyšel vstup do druhé půle, po krásných akcích jsme navýšili vedení a zápas v klidu dohráli. I když skóre mohlo být vyšší, šance na to byli. Kluci to odmakali a zaslouženě vyhráli."

Ladislav Vašíček (trenér Choltic): "Úvodní minuty byly vcelku vyrovnané, ale postupem času přebrali domácí iniciativu a začali být lepší. To potvrdili dvěma vstřelenými góly. Byť si myslím, že první trefa padla po faulu na nás. Ve druhé půli jsme si řekli, že budeme hrát jinak, ale dostali jsme brzy třetí branku. Otevřeli jsme to a tato snaha se příliš nevyplatila. Domácí zaslouženě vyhráli. Nebyli jsme schopní dát gól."

Řečany nad Labem - Svratouch 1:4

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Je těžké zachovat chladnou hlavu, když vidíte co se na tom hřišti děje. Nejen ze strany rozhodčích, ale hlavně z naší strany. Potřebujeme psychologa. A co se týče zápasu, tak soupeř přijel zakopat všechny míče co nejdál do pole, ale při tom se 4x trefil do hřiště a skončilo to v bráně, protože jsme si s tím nedokázali poradit."