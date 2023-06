GLOSA Zdeňka Zamastila: Příště by se už jelen mohl pást daleko…

Happyend. Toto cizí slovo je zásadním pro pohádku. Pardubičtí fotbalisté napsali také šťastný konec, ale pohádka to vážně nebyla. I když… Jejich příběh by se dal i s ohledem na předchozí sezonu připodobnit k pohádce O Smolíčkovi. Dvakrát volali o záchranu: Za doly, za hory, mé zlaté parohy, kde se pasou, FK Pardubice do druhé ligy nesou… Stejně jako v loňském ročníku, tak i letos byl jelen ještě k dostižení. Tentokrát ale musel urazit delší trasu. Jezinky znovu ostrouhaly, nicméně pardubické vedení by si mělo uvědomit, že v příštím roce by se jelen mohl pást tak daleko, že už by prosbu neslyšel…