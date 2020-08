Dokázal to. Po 51 letech přivedl do Pardubic nejvyšší fotbalovou soutěž. „Na začátku devadesátých let, když jsem ještě aktivně hrál fotbal, by mě ani nenapadlo, že za sedmadvacet let budu spoluvlastníkem klubu, který s klukama dotáhneme až na vrchol,“ říká Vladimír Pitter, majitel FK Pardubice, klubu, který se svými společníky založil v roce 2008 a nyní ho čeká start mezi elitou. Jediným úskalím je, že kvůli nevyhovujícímu stadionu bude prvoligový nováček hrát své domácí zápasy v Praze, v domovském stánku Bohemians.

Už cítíte předstartovní chvění? Pardubice jdou po padesáti letech do ligy.

V očekávání a napětí jsem. Klid mi dodávají naše přípravná utkání, která potvrzují naši formu, s níž jsme končili v druhé lize. Tým má na to, aby hrál i v nejvyšší soutěži. Věřím našemu realizačnímu týmu. Ví, co má mužstvu naordinovat. Nemáme zvučná jména, sázíme spíš na dravost a mládí.

Zkrácená sezona utnula postupové oslavy brzy. Stihli jste klub připravit na ligu?

Hned po skončení sezony jsem si vzal dovolenou a od návratu jsem v tom až po uši. Kromě zajištění stadionu to bylo jednání se stávajícími i novými partnery, obnovy smluv. Spoustu věcí jsme také řešili ohledně brandingu a marketingu, do toho ekonomika… Byl jsem rád, že jsem měl čas zaskočit se podívat na přípravné zápasy. Bylo, je a bude to ještě hektické, ale zvládáme to.

Podařilo se vám dojednat pro domácí zápasy stadion Bohemians místo Mladé Boleslavi. V dané situaci je to nejlepší varianta, že?

Rozhodně. Z pozice hráčů i realizačního týmu, ale hlavně jsme při volbě mysleli na naše fanoušky a partnery, kteří nám pomáhají s rozpočtem. Také se nám od nich dostalo velmi kladných ohlasů. Zajistit naše utkání na Bohemians obnášelo spoustu práce, ale už se těším, až tam koncem srpna odehrajeme první domácí zápas s Teplicemi.

Fotbal v Pardubicích byl dříve na druhé koleji. Registrujete zvýšený zájem příznivců?

Cítíme, že postupně zájem fanoušků o fotbal v Pardubicích jde nahoru. Poslední tři roky ve druhé lize měly vzestupnou tendenci a minulá sezona byla parádní. První liga už je divácky zajímavá pro celý region, který reprezentujeme. Lidé se na nejvyšší soutěž těší a fandí nám. Věřím, že nám budou držet palce i v Praze a my je nezklameme.

Jak dlouho jste vy osobně coby majitel klubu zvažoval rozhodnutí jít do ligy bez stadionu a hrát ji v jiném městě?

Tím, že je člověk sportovec a léta fotbal hrál, tak touha zahrát si první ligu převážila nad absencí domácího stadionu. Napomohlo tomu i rozhodnutí radnice na konci minulého roku, že v Pardubicích stadion bude. Je to výzva. Nejenom pro mě, ale i pro celý tým a klub.

Jak to vypadá s přestavbou Letního stadionu?

Jsme ve stadiu výběrového řízení. Moje informace je taková, že termín jeho ukončení byl posunutý z konce srpna na polovinu září. Nedokážu přesně říct, co to všechno bude celkově obnášet, nejsem stavař, ale naším přáním je, abychom si na podzim roku 2022 na novém stadionu zahráli. A to nejlépe v lize.

Na sportovním poli jste velmi aktivní. V roce 2014 jste se stal prvním člověkem v České republice, který souběžně vlastnil profesionální fotbalový a hokejový klub. Kromě FK Pardubice vám tehdy patřila i hokejová Slavia Praha. Jak se tohle dá zvládnout?

Vidíte, tenhle primát jsem tehdy ani nezaznamenal (úsměv). Jednak řízení klubů je obdobné a za druhé já jsem týmový hráč. Nikdy jsem to nebral jako svoji one man show. Vždycky jsem měl kolem sebe lidi, na které jsem se mohl spolehnout. Platilo to ve Slavii i tady v Pardubicích. Máme trenéry Krejčího a Novotného, manažera Víta Zavřela a další lidi, takže třeba sportovní stránku nemusím řešit každý den. Na poradách si rozdělíme úkoly a každý ví, co má dělat. I když naše jednání jsou někdy dlouhá a nepříjemná, tak rád na ně chodím. Naši partu akcionářů mám rád. Každý ve svém oboru podnikání za ta dlouhá léta vybudoval úspěšnou firmu a právě fotbal a náš klub je pro nás společná láska a hobby, která nám přináší radost, ale i starost a určitý druh odreagování.

Na jaře jste měl zájem i o vstup do pardubického hokeje. Co vás žene dopředu ve sportu?

To všechno vyplynulo postupně. Jsem sportovec a zároveň jsem vyrostl v naší účetní firmě, kterou jsem založil, seberealizoval se postupně i v dalších svých aktivitách a pak to šlo dál až do dnešní podoby. Na začátku devadesátých let, kdy jsem ještě hrál aktivně fotbal, by mě ani nenapadlo, že o sedmadvacet let později my s klukama budeme ti, co dovedeme pardubický fotbal na vrchol. Tohle jsou právě ty krásné okamžiky, ale já jsem zažil i ty smutné, třeba v hokejové Slavii. Baví mě něco tvořit, ale musí to být koncepční. Proto člověk musí být i trpělivý, protože to nějaký čas trvá.

Jste připraveni i na to, že se vám ve vyšší soutěži nemusí dařit?

Samozřejmě jsme si vědomi, že po pár úspěšných sezonách ve druhé lize mohou přijít i těžší časy. A to se týká i mé osoby, aby člověk nepropadal nějaké hysterii, když se nebude dařit. Je moderní hned obměnit realizační tým, ale to já právě takhle nikdy neměl. Trenéři mají moji důvěru a spíš budeme hledat jiné varianty, jak z toho ven. Ale já si myslím, že to zvládneme.

Cílem je záchrana. Jaké máte další přání?

Je to první ligová sezona v novodobé historii tohoto klubu. Přeji si, abychom v nejvyšší soutěži hráli důstojnou roli a udrželi se v ní co nejdéle. Rozhodně do doby než bude postaven nový stadion. A také aby nás na ligové cestě provázeli naši fanoušci a partneři. My se jim budeme snažit nadělit líbivý fotbal.