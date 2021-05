Když se hrálo začátkem roku v Plzni, byl již v prvním poločase vyloučen. Pardubický stoper Martin Šejvl může v neděli (15.00) nastoupit proti Viktorii znovu. Před týdnem v Českých Budějovicích se poprvé od konce února vrátil do základní sestavy Pardubic.

Ve druhé polovině ročníku jste tolik do hry nenastupoval. Jaký pro vás byl návrat na hřiště od úvodní minuty?

Nebylo to lehké, už jsem se těšil. Musel jsem čekat na svou šanci, protože se klukům dlouhodobě dařilo. Já jsem ze sestavy vypadl, tak to prostě bylo. Myslím, že jsem zápas celkem zvládl, i když tam nějaké chyby byly. Nejvíc samozřejmě mrzela ta prohra. Gól jsme nedali a navíc inkasovali ze standardek. Sám jsem s tím nemohl nic dělat, to mrzelo o to víc.

Navíc nebyla v předchozím období možnost hrát za rezervu. Pociťoval jste z tohoto důvodu nedostatek herního vytížení?

To je samozřejmě pro všechny špatné. Ani mladí kluci nemají možnost hrát. My, co jsme byli na střídačce, jsme neměli možnost si zahrát třeba poločas za béčko. Je to těžké, nic se s tím nedá dělat. Člověk se musí udržovat na tréninku a mít pořád sebevědomí, to pak je na hřišti znát.

Nyní vás čeká Plzeň, která hrála ve středu dohrávku na Spartě. Měli jste za úkol sledovat její zápas?

Samozřejmě, povinně (usmívá se). Koukali jsme, ale myslím, že Plzeň hrála proti Spartě úplně jinak, než by měla hrát proti nám. Samozřejmě to ukáže až samotný zápas, ale na Letné měli velký respekt. Byli hodně zatažení. A nemůžeme čekat, že tak nízké držení míče bude i proti nám. Budou chtít útočit, protože musí vyhrát.

Projevilo se už částečně to, že Plzeň měla několik dnů nového trenéra?

Viděli jsme, že hráli v jiném rozestavení, lehce pozměnili obsazení sestavy. Nějaké postřehy máme, ale za dva dny toho asi nejde tolik změnit. Dá se říct, že hráli vlastně bez křídel, která byla na lavičce. A samozřejmě nastoupili dva útočníci.

Máte před sebou ještě tři zápasy, jste na sedmé pozici. Můžete do nich jít s čistou hlavou?

Myslím, že ano. Jsme klidní, nejsme po žádným tlakem. Máme dost bodů, které jsme si zasloužili za celou sezonu. Nebylo to jen o štěstí, ale i kvalitní hrou, kterou jsme, doufám, předvedli. Teď máme tři zápasy, abychom stále dokazovali, že to náhoda nebyla. I v Budějovicích to bylo minimálně první poločas vidět, ale hraje se samozřejmě na góly. Musíme být hladovější a efektivnější v koncovce.

V roli trenéra: U dětí je vidět radost ze hry

Prvoligový hráč, ale taky trenér fotbalové mládeže. I Martin Šejvl pochopitelně vítá, že dochází k postupnému návratu dětí ke společnému týmovému tréninku. „Individuální trénink má spoustu výhod, máte svěřence stále pod drobnohledem, pořád s ním komunikujete. Když jsou potom cvičení ve dvojici nebo ve čtveřici s ostatními, je hned vidět radost ze hry. Když se na hřišti společně potkají, tak je to daleko více baví,“ tvrdí Šejvl. Dlouhá pauza? „Je to různé, ale většinou se děti udržovaly a něco dělaly. Věřím, že to nezanechá tak velkou stopu. Trenéři u mládeže dobře vědí, jak rozvíjet děti všestranně,“ dodal.