(Ne)spravedlivá dělba bodů. Pardubice ztratily tři body v samotném závěru

Proti svým. Emoce byly cítit nejen na tribuně, kde vehementně tlačil za vítězstvím své koně Radoslav Kováč, ale také na hřišti. Pardubice se mohou pochlubit slušně početnou skupinou exolomouckých hráčů a na hřišti to bylo znát. Jedním z hráčů, kteří si prošli školou na Hané, je i Kryštof Daněk. Sparťanský záložník, který je na východě Čech na hostování, si řekl, že zápas proti "své" Sigmě rozhodne. Dlouho to tak vypadalo, jelikož to byl právě tento talentovaný středopolař, který se nejprve nechal faulovat a následně proměnil pokutový kop. Olomouc však v samotném závěru rozhodla o dělbě bodů, když si smolně srazil míč do vlastní brány Denis Halinský.

Kryštof Daněk se prosadil proti své rodné Olomouci z pokutového kopu. | Foto: David Haan