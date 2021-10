„Jsem rád, že jsme vyhráli. Ale mrzí mě, že gólů nepadlo více. Vítězství mělo být o dva až tři góly. Měli jsme pět šest vyložených šancí, naštěstí nás to nestálo body,“ posteskl si trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

Trápil se především Kuchta

Smolný zápas prožil nejlepší střelec loňského ligového ročníku Jan Kuchta. Tomu nejdříve nebyla v 10. minutě uznána branka po dorážce kvůli ofsajdu, těsně před koncem první půle trestuhodně netrefil branku z ideální pozice. Elitní útočník Slavie se trápil i ve druhé půli, po milimetrové přihrávce Petra Ševčíka na přední tyč trefil Kuchta z blízkosti pouze konstrukci branky gólmana Matúše Macíka.

Slavia a gólové statistiky.Zdroj: Deník

Když byl také Kuchta v 71. minutě střídán Michaelem Krmenčíkem, svoji frustraci z výkonu dával výrazně najevo. Připočteme-li k tomu i zahozené tutovky Schranze s Krmenčíkem, vzniká před nedělním šlágrem proti první Plzni pro trenérský štáb Slavie důležitý úkol – zlepšit střeleckou produktivitu.

Ta trápila sešívané i v zápase základní skupiny Konferenční ligy na půdě izraelského Maccabi Haifa (0:1) i v Českých Budějovicích (2:2). Šancí měla Slavie ve zmiňovaných utkáních na několik zápasů, střelecké štěstí ale Slavii, zdá se, chvilkově opustilo. „V neděli nás čeká lídr tabulky, je to zápas o šest bodů. V konečném součtu tenhle zápas bude mít velký význam. Musíme zlepšit koncovku,“ doufá trenér Trpišovský.

Mandous tým podržel

Středeční utkání mělo pro Slavii jedno velké pozitivum – výkon brankáře Aleše Mandouse byl bezchybný, k tomu si rodák z Nekmíře připsal první čisté konto po přestupu do Edenu. „Cítím se skvěle. Vyhráli jsme, konečně taky s nulou. Ta nebude mít vliv jenom na mě, ale na celý tým. Určitě nám hodně pomůže a zvedne sebevědomí. Splnilo se to navíc proti Olomouci, což mě může sice trochu mrzet, ale jenom trochu,“ liboval si Mandous, jenž do Slavie přestoupil právě z Hané.

Trenérský tým tak má před utkáním s Plzní zamotanou hlavu – dát šanci v dobré formě chytajícímu Mandousovi, či nasadit osvědčeného, leč v poslední době chybujícího Ondřeje Koláře? „Prošel si těžkým obdobím, které ho zasáhlo, ale v poslední době to byl zpátky on. Vypadal velice dobře na tréninku. Rozhodly aktuální výkonnost i řeč těla. Jsme s ním maximálně spokojení, s jeho výkonem a tím, jak působil ve hře nohama. Budeme nad tím ještě sedět,“ pochválil Mandouse Trpišovský.

Dostane šance i v nedělní bitvě proti Plzni?