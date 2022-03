Fakta – branky: 60. Ladislav Krejčí ml., 85. Minčev, 89. Haraslín – 90. (+2) P. Černý. Rozhodčí: Szikszay – Paták, Kubr. Žluté karty: Hancko, Sáček, 67. Vitík – 27. Jeřábek. Diváků: 6132. Poločas: 0:0. Sestavy – AC Sparta Praha: Heča – Wiesner, Vitík, Hancko, Höjer – Sáček (88. F. Souček), Ladislav Krejčí ml. – Pešek (56. Haraslín), Karabec (56. Dočkal), Hložek – Čvančara (81. Minčev). FK Pardubice: Markovič – D. Kostka, F. Čihák, Toml, T. Čelůstka – Jeřábek (46. L. Matějka) – Cadu (71. Akosah-Bempah), Vacek, Solil, Tischler (46. Jakub Rezek) – Huf (46. P. Černý).

Pardubičtí trenéři se vytáhli s psychologickým tahem. Mezi tři tyče poprvé v jarní části nominovali Markoviče, který hostuje z pražské Slavie.

Ten jim splatil důvěru hned v první minutě. Hložek se po narážce s Karabcem ocitl tváří v tvář hostujícímu gólmanovi, který mu však výtečně zmenšil střelecký úhel. Domácí valili na pardubickou útok za útokem. Hlavně proto, že jejich soupeř neudržel míč na útočné polovině. Ve 24. minutě si Markovič poradil i s krkolomnou hlavičkou Vitíka. Obraz hry vypadal tak, že je otázkou času, kdy Sparta otevře skóre. Vzápětí to zkusil Krejčí mladší, který se zavěsil do vzduchu, ale jeho střihnutí nohama mířilo nad. Na konci první půlhodiny založil Toml nepřesnou přihrávkou atak protivníka. Sáček prostrčil míč Karabcovi, proti kterému se vyřítil Markovič a domácí hráč přeloboval jeho i bránu. Poslední šanci prvního poločasu připravil Hložek pro Čvančaru. Jeho střele však vystavil konečnou, ano, Markovič.

Před startem druhé půle udělali pardubičtí trenéři hned tři změny. A hosté vylezli z obranné ulity. V 57. minutě dokonce mohli umazat nuly na ukazateli skóre. Matějka patičkou posunul míč na Rezka, jeho centr prolétl ke Kostkovi, který v hodně dobré pozici zasáhl tyč. Jako by zvuk konstrukce brány sparťany probudil. Vrhli se do útoku, Hložek odcentroval a Krejčí mladší poslal hlavičku mimo Markovičův dosah. Ale že by gól hosty zlomil? Ani náhodou. Po centru do vápna se protlačil k zakončení Černý, ale Heča si s jeho pokusem poradil. Na druhé straně Wiesner nabil Čvančarovi, Markovič však tentokrát zasahovat nemusel. Vytáhlý domácí útočník pak zahodil další tutovku. Pardubičtí se tlačili za vyrovnáním, ale Kostka na Rezkův centr nedosáhl. Sparta pak prostupnější defenzivu využila ještě dvakrát. Nejdříve zakončoval do prázdné brány Minčev a poté Haraslín, jehož dorážku už Toml nestačil vykopnout. Hosté si za sympatický výkon ve druhé půli zasloužili čestný úspěch. Ten přišel po brilantní střele z otočky v podaní Černého.

Řekl po zápase:

Jiří Krejčí, trenér FK Pardubice

"V prvním poločase jsme nebyli aktivní směrem dopředu, řekl bych že jsme hráli ustrašeně a nervózně. O poločase jsme udělali nějaké změny v sestavě a stali se odvážnějšími. Navíc z kluků to všechno spadlo. Samozřejmě víme o kvalitě Sparty, ale paradoxně jsme mohli otevřít skóre. Bylo by hodně zajímavé, jak by se utkání vyvíjelo, kdybychom vedli 1:0. Po inkasovaném gólu jsme museli výsledek honit. Ono je pak už jedno, jestli prohrajete o jeden, dva či tři góly. Bohužel jsme nevyužili ani šanci na vyrovnání. No a když se snažíte dopředu, tak vzadu otevíráte okénka."