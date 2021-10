„Výkon se Zlínem nám hlavně směrem dozadu pomohl. Určitě chceme v Jablonci uspět,“ říká Boháč. Jablonec, který skončil v minulém ročníku třetí, se nyní stejně jako Východočeši nachází až ve druhé polovině tabulky. Severočeši jsou pouze o čtyři body před Pardubicemi.

Jablonec už pětkrát v řadě nevyhrál, naposledy inkasoval pět gólů v Plzni. „Musíme se z toho dostat sami, chce to trpělivost a udržet nervy i atmosféru v kabině. Pardubice jsou v podobné pozici jako my, ale my v lize nic nebalíme a chceme být v horní polovině tabulky,“ prohlásil na webu Jablonce trenér Petr Rada.

Souboj s účastníkem Evropské konferenční ligy je ovšem důležitý i pro Pardubice, které stále postrádají Solila, Slámu či Matějku. V minulé sezoně dvakrát s Jabloncem prohrály 0:1, teď chtějí bilanci i současné postavení vylepšit.

„Už bychom se mohli chytit z nějaké standardky. Přijde mi, že když to dobře kopneme, tak tam nejsme, nebo nezakončíme. Směrem dopředu by to chtělo navázat na některé předchozí výkony, třeba jako s Bohemkou,“ tvrdí Boháč.

V čem jako gólman vidí největší hrozbu ze strany soupeře? „Jablonec má silné standardky, jsou tam Doležal nebo Kubista, dost důrazných hlavičkářů. I Pilař má svoje specifické zakončení, na to si musíme dát pozor,“ poznamenal Boháč.