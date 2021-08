Na úvod ročníku Východočeši inkasovali vždy na začátku obou poločasů, tomu se chtějí pochopitelně vyhnout. „Budeme na to upozorňovat, vstup je důležitý v každém utkání. Nejen proti Olomouci,“ řekl pardubický trenér Jiří Krejčí.

Pardubice v úvodním kole dokázaly smazat dvoubrankový náskok Karviné a získaly první bod. „Prohrávat ještě v 60. minutě 0:2 a pak sahat po vítězství, to by měla být pro kluky psychická vzpruha. Ukázali si, že se vyplatí bojovat až do konce a věřit hernímu stylu, který máme,“ poznamenal kouč Krejčí.

Olomouc v úvodním kole prohrála na Spartě 2:3. „Dát na Spartě dva góly je pěkná vizitka, oba trenéři preferují ofenzivní fotbal,“ řekl trenér. Sigmu nyní vede Václav Jílek s asistentem Jiřím Saňákem. „Myslím, že Olomouc bude hrát více kombinačně. Na Spartě bylo vidět, že chodí do rychlých protiútoků, ale postupně budou chtít hodně držet míč,“ uvedl Krejčí.

Pozitivní zprávou je stav Tomáše Solila, jenž první duel vynechal, ale od začátku týdne už s týmem trénoval. K dispozici naopak nebude Jiří Sláma (dohoda o hostování). „Přemýšlíme o tom, možná nějaké změny budou,“ uvažoval kouč.

O víkendu mohou Pardubičtí vyslat do ostrého utkání po dlouhé době i další hráče širšího kádru. Začíná totiž ČFL, kde hraje pardubická rezerva. „Jsme rádi, že konečně můžeme hrát i výkonnostní fotbal a nebudeme se podepisovat nad osudem mladých kluků,“ dodal Krejčí. Duel FK Pardubice B - Brozany se hraje v neděli od 10.15 hodin na stadionu Pod Vinicí.