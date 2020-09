Pouze dvě zastávky tramvají. Z Edenu do Ďolíčku. Ve třetím kole FORTUNA:LIGY nastoupí fotbalisté pražské Slavie na stadionu Bohemians. Nehraje se ovšem vršovické derby, domácím týmem jsou Pardubice.

Po zvláštní, zejména pro český fotbal, reprezentační přestávce se na scénu vrací prvoligový fotbal. A před nováčkem z Pardubic stojí pořádná výzva. Soupeřem je loňský účastník Ligy mistrů a poslední český mistr.

„Slavia je v každém případě favoritem. Je to dobré evropské mužstvo,“ nepřekvapí slova pardubického trenéra Jiřího Krejčího.

Slavia svou sílu ukázala i v prvních dvou kolech, v nichž vstřelila devět gólů. „Má dobré standardní situace, je silná v křídelních prostorech. Zápasy mohou rozhodovat i krajní obránci, to třeba proti Příbrami ukázal Bořil,“ řekl Krejčí.

Pardubický tým využil pauzu k tréninku. „Výhoda byla, že hrálo béčko. Hráče, které jsme potřebovali mít vytížené, jsme tam nasadili. Jinak jsme pracovali možná ještě tvrději než v obvyklém týdnu, kdy se hraje zápas,“ uvedl Krejčí. Zlepšil se zdravotní stav Ewertona, naopak s Michalem Hlavatým stále trenéři nemohou počítat.

Pro Pardubice půjde o druhý zápas v ligovém azylu, kterým je vršovický Ďolíček. V úvodním duelu tam Východočeši zdolali Teplice 2:1 a připsali si první výhru v tomto ročníku.

„Výsledek s Teplicemi nám pomohl. Přesvědčili jsme se, že můžeme v lize vyhrávat,“ poznamenal kouč.

Teď je tu ovšem soupeř, který se prosazuje na evropské scéně. „Jdeme do zápasu s čistou hlavou. Nemáme co ztratit, můžeme jen překvapit,“ řekl pardubický trenér.

Z Pardubic dnes odpoledne vyrazí speciální vlak, který fanoušky doveze až do Vršovic. „Už minule s Teplicemi to bylo super a teď věřím, že bude ještě více fanoušků. Navíc se zápas hraje večer, to umocní atmosféru,“ těší se obránce Jan Prosek.

Ten jako odchovanec Slavie nastoupí proti mateřskému klubu. „Hráčský kádr Slavie se od doby mého působení hodně změnil. V juniorce jsem hrál s Kuchtou a Musou, v realizačním týmu je stále masér Honza Černý a trenér Řehák,“ dodal Prosek.

Trenér Trpišovský: Pardubice jsem zažil ještě ve třetí lize. Sympatické mužstvo



Nováček, ale ne neznámý soupeř. „Pardubice jsem zažil ještě ve třetí lize, tehdy jsem tam jako soupeř odtrénoval několik zápasů. Stále tam je několik stejných hráčů, například kapitán Jeřábek, ústřední postava týmu, kterého jsem v jeho devětadvaceti letech lákal na Žižkov. Jejich trenér dlouhodobě trénoval mládež a teď s muži postoupil až do ligy. Je to sympatické mužstvo,“ uvedl na klubovém webu Jindřich Trpišovský, trenér Slavie. „Nad Teplicemi Pardubice vyhrály zaslouženě, kdy ve druhém poločase byly jasně lepší, zatím se prezentovaly hodně dobře,“ dodal.



Východočeský podtext měl poslední příchod směrem do Edenu. V týdnu zamířil do Slavie Jan Stejskal, pardubický rodák a odchovanec. Třiadvacetiletý brankář přišel na půlroční hostování s opcí, opačným směrem do Mladé Boleslavi putoval gólman Jakub Markovič.