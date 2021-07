Ještě dva přípravné duely, pak už následuje start nového ročníku FORTUNA:LIGY. Pardubičtí fotbalisté vstupují do závěrečné fáze letního přípravného období.

„Od začátku pracujeme tak, abychom něco nezanedbali. Snažíme se hrát to, co chceme pak předvádět v lize. Ještě máme co doladit, ale věřím, že se dobře připravíme,“ uvedl záložník Tomáš Solil, jenž rozhodl předchozí duel proti Trenčínu.

Slovenského soupeře Východočeši zdolali 2:1. „Bylo to soubojové. Každou linii měli proloženou nějakým důrazným hráčem,“ popisoval Solil. Pardubičtí v utkání rychle vedli, ale pak několikrát zahrozil Trenčín s řadou cizinců v sestavě a vyrovnal. „Po přestávce už to zase bylo lepší. Vyhrávali jsme souboje a dostávali se do šancí. U toho musíme zůstat i po vstřeleném gólu,“ zmínil ještě Solil.

Jednadvacetiletý záložník, jenž v uplynulé sezoně odehrál 29 zápasů, pak v 55. minutě svým gólem zajistil vítězství 2:1. „Po souboji se tam objevil odražený míč, když obránce Trenčína trefil svého spoluhráče. Míč se odrazil přímo ke mně, pak už jsem to jenom ve skluzu dal do brány. Jsem rád, že jsem konečně dal gól,“ dodal Solil.

Příprava nyní bude vrcholit, příští sobotu už Pardubice čeká první ligový zápas proti Karviné. „Únava se samozřejmě chvílemi kumuluje, ale cítím se celkem dobře, určitě to bude ještě lepší,“ prohlásil Solil.

Předposlední zápasová prověrka je na programu v úterý. Zápas Pardubice – Jihlava se hraje na stadionu v Hlinsku od 17 hodin.