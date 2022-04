A je tu ještě jedna situace, která pardubickým hrdinům nahrála. Poslední Karviná neporazila „první“ Zlín a na Východočechy ztrácí čtyři kola před koncem propastných devět bodů.

Pardubice jako by se řídily rčením: Kdo si počká, ten se dočká. Na jaře totiž poprvé bodovaly venku a hned takovým majstrštykem. Jejich gólovým spasitelem se stal Tomáš Solil, který si připsal čtvrtou trefu v sezoně.

„Určitě je to můj nejdůležitější gól z těch čtyř. Ale především jsem rád, že jsme zvítězili. V baráži bude důležitý každý bod a my hned na úvod získali tři.,“ mne si ruce.

Pardubice míří za záchranou! Solil to Jablonci pořádně osolil

A je tu ještě jedno sezónní poprvé. Pardubičtí fotbalisté udrželi venku čisté konto!

„Začátek jsme měli vlažnější, dost jsme se zatáhli. Jak jsme si ale vytvořili první šanci, tak jsme se chytili. Náš výkon se zvedl. Dokázali jsme kombinovat a dostávali jsme se do šancí. Zkraje druhé půle šel soupeř do deseti, což další průběh ovlivnilo. Bylo důležité, že jsme výhodu docela včas zužitkovali a nehonili gól do poslední chvíle,“ říká pardubický záložník.