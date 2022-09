Baník v letošní sezoně vyhrál také jednou ale navíc třikrát remizoval. Vedení ostravského klubu taktéž zareagovalo na neuspokojivý start, byť trochu jinak než vedení Pardubic.

FC Baník Ostrava (14.) - FK Pardubice (16.)

Zítra, 16:00, Vítkovice aréna

Na závěr přestupního období přivedlo dvě posily, o které usiloval shodou okolností i východočeský klub. Baník podepsal na hostování „expardubáka“ Cadu a ze Slavie přišel Srdjan Plavšič, který se s Vrbou již potkal při angažmá ve Spartě Praha.

Pardubice zareagovaly taktéž, byť prvně trochu jinak. Prvotní reakcí na neuspokojivé výsledky bylo odejití dlouholeté dvojice trenérů Krejčí – Novotný. Náhrada zatím ale není. Mluvilo se o asistentovi kouče Jílka, Jiřím Saňákovi. Ten však nebyl puštěn Olomoucí. Proto zatím průběžně zůstává hlavním koučem Pavel Němeček, který byl povýšen z rezervního mužstva.

Východočeský klub však zareagoval i příchody hráčů. Konkrétkně, když nevyšel Saňák, tak vyšel Zahradníček. Dlouholetá opora tohoto moravského celku zamířil do Pardubic v úplném závěru přestupního období.

Předtím přišel z Baníku obránce Chlumecký a ze Slavie talentovaný Marek Icha.

Druhý jmenovaný by se měl poprvé objevit na hřišti právě již proti slezskému soupeři.„Moc se těším, Baník nehraje to, co by chtěl a proto doufám, že přivezeme tři body,“ věří v úspěšný víkend nová pardubická akvizice, Marek Icha.

Ten je sice klasickým středním záložníkem, ale v moderním pojetí fotbalu, to je relevantní pojem.

„Nejlíp se cítím jako střední defenzivní záložník a je pravda, že na jiném postu se necítím tak dobře, jako na tomto,“ přibližuje pro klubový web, kde se cítí nejlépe.

Pardubice mohou zaútočit na druhé tři body již zítra od 16. hodin na vítkovickém stadionu proti Baníku Ostrava.