Na jaře v duelu se Spartou stáhli Pardubičtí dvougólový náskok, tentokrát obr z Letné nic podobného nepovolil. Už po první půli vedl 3:0. "Mysleli jsme na lepší výsledek, ale konstelace byla jiná než v minulé sezoně. Utkání to i potvrdilo, rozhodla kvalita soupeře. Chyběl nám kvůli kartám Honza Jeřábek, utkání ovlivnilo i brzké zranění Tomáše Solila, protože tyto hráče těžko nahrazujeme," uvedl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Od úvodu se na Pardubice hrnula jedna pohroma za druhou. Vše začalo zraněním Tomáše Solila, jenž musel v 10. minutě opustit hrací plochu. Za dalších deset minut následoval první gól Sparty. Hložek poslal za pardubickou obranu Martina Minčeva, jenž se trefil k tyči.

Letenští měli navrch, za chvíli to potvrdili i druhým gólem, když Tomáš Wiesner dělovkou poslal míč pod břevno. Ve slibné šanci Pardubic se objevil v závěru první půle Brazilec Cadu, ale přestřelil.

Místo snížení to bylo 0:3. V nastavení prvního poločasu poslal Sáček míč do vápna, kde se rychle prosadil Minčev a vstřelil druhý gól v utkání. "V průběhu prvního poločasu jsme udělali dvě chyby, které soupeř díky své kvalitě potrestal. Když my máme tu samou šanci na druhé straně, tak ji neproměníme. Potom hned z protiútoku dostaneme třetí gól, to se těžko hraje," řekl Novotný.

Trenéři Východočechů poslali do druhého poločasu Matějku, ale zanedlouho taky zraněný střídal. V tu chvíli se dočkali Pardubičtí gólu. Po přihrávce pardubického Čelůstky se prosadil Cadu.

Jenže Sparta za pět minut znovu odskočila, po rychlé akci Sparty zakončil hlavou Jakub Pešek. Potom navíc trefil Hložek tyčku, za domácí už jen korigoval po rohovém kopu David Huf.

Dva góly ve druhém poločase k zisku nevedly. "Kluci se s tím vyrovnali, do druhého poločasu do toho dali bojovnost a snahu. Mohli jsme sehrát lepší utkání, ale na to, v jaké jsme situaci, je to ještě přijatelné," poznamenal Novotný.

Za Spartu dvakrát skóroval bulharský útočník Minčev, čtyři góly zajistily Spartě klidnou koncovku zápasu. "Kdybychom byli přesnější, dostali bychom se do dalších gólových příležitostí. Bohužel se nám nedařilo dávat balony za obranu tak, jak jsme si to představovali. Spíš mě mrzí to, že dostaneme gól z rohu, který letí asi třicet centimetrů vysoko. Je škoda, že jsme takový laciný gól dostali," řekl Pavel Vrba, trenér Sparty.

Pardubice - Sparta 2:4

Fakta – branky: 55. Cadu, 87. Huf - 20. a 45. Minčev, 26. Wiesner, 60. Pešek. Rozhodčí: Pechanec – Nádvorník, Vodrážka. ŽK: Šejvl. Diváků: 3537. Poločas: 0:3.

FK Pardubice: Boháč – Prosek, Šejvl, Toml, T. Čelůstka – Červ – Kostka (46. Matějka, 55. Lupač), Tischler, Solil (10. Vít, 75. Huf), Cadu – Chytil.

AC Sparta Praha: Nita – Wiesner, Panák, O. Čelůstka, Hancko – Pešek (85. Vindheim), Sáček, Dočkal, Hložek (78. Karabec), Haraslín (67. Polidar) – Minčev (67. Pulkrab).