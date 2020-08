Postupnými kroky až do nejvyšší soutěže. Společně s kolegy akcionáři prožívá fotbalovou cestu Pardubic i VÍT ZAVŘEL, místopředseda představenstva klubu a sportovní ředitel FK Pardubice. Poprvé připravuje tým na sezonu mezi českou elitou.

Roli nováčka poznal už ve třetí lize a potom i v té druhé. „Pro mě byl největší skok právě ze třetí ligy do druhé. Najednou jste začal řešit profesionální smlouvy. A to i s hráči, kteří na to byli na rozdíl ode mě zvyklí,“ vzpomíná Zavřel.

Jako zástupce Pardubic začal navíc jezdit na setkání profesionálních klubů. „Tam jsem začal potkával velké osobnosti z ligy, to byla pro mě asi největší změna. A samozřejmě byl fotbal rychlejší a kvalitnější. Bylo těžší se prosadit než v amatérském fotbalu,“ dodal současný člen Ligového výboru.

Fotbalové Pardubice se zařadily mezi tradiční účastníky druhé ligy a ve své osmé sezoně na této úrovní dokázaly vybojovat přímý postup do nejvyšší soutěže.

„Kluby vás začnou brát a vnímat třeba až po třetí sezoně. První rok je euforie a nadšení, druhý rok ostatní čekají, jestli výsledky dokážete potvrdit. Když se to povede i třetí rok, tak začnete být respektovaný druholigový tým,“ přidává další zkušenost Zavřel.

Pardubice v průběhu svého druholigového působení dosáhly na třetí pozici, v minulém ročníku si již od pátého kola držely vedoucí příčku. I když se na jaře nehrálo kvůli pandemii koronaviru, Pardubičtí si postup vzít nenechali a ve zrychleném druholigovém režimu vedoucí post udrželi.

„Už v letní přípravě jsme vypadali dobře, výsledky potom přišly. To, že kluci jsou poctiví a pracovití, nám ukázala koronapauza. Měl jsem strach, jestli to zvládneme,“ přiznal Zavřel.

V těžkém období ovšem poznal, že si hráči uvědomují, čeho mohou dosáhnout. „To, že jsme na jaro připraveni, jsem věděl. Zdvojili jsme posty a viděl jsem, jak jsme odehráli generálku v Brně. Spíše jsem měl strach, jestli nás koronapauza nesrazí někam dolů. Kluci ukázali, že jsou dobří fotbalisté, ale taky vědí, co chtějí. Dělali maximum pro postup do první ligy,“ řekl.

STADION A HRÁČSKÝ KÁDR

Hned po postupu do první ligy nabraly na obrátkách přípravy na novou sezonu. „Bylo tam více věcí najednou. Měli jsme zájem o změnu stadionu, abychom mohli hrát v Praze. Děkujeme Mladé Boleslavi, protože díky ní jsme vlastně mohli hrát o první ligu. Navíc neměla problém se změnou našeho domácího stadionu,“ poznamenal Zavřel.

Dalším velkým bodem je stavba kádru pro nejvyšší soutěž. Několik hráčů se v průběhu letní přípravy objevilo v Pardubicích na zkoušku. Pod Vinicí se ukázali Lukáš Hušek, Muhamed Tijani či Američan Luis Gil.

„U mladého hráče není jednoduché odhadnout, jestli bude mít na první ligu. Je náročné se do toho trefit. U zkušených hráčů je to zase někdy finanční stránka, která nás limituje. Chtěli jsme jít cestou mladých hráčů, kteří mají ambice. To se nám povedlo ve druhé lize,“ konstatoval sportovní ředitel.

NABÍDKY PRO HLAVATÉHO

Pardubický klub měl pochopitelně zájem o prodloužení hostování hráčů, kteří se prosadili v minulé sezoně. Pavla Zifčáka si sice stáhla do přípravy Olomouc, ale nejlepšího hráče F:NL Michala Hlavatého Pardubice udržely.

Hostování z Plzně bylo prodlouženo. „Já jsem měl dohodu s panem Šádkem (generální manažer FC Viktoria Plzeň). Když jsme si něco řekli, tak to vždy platilo, pokud se neobjevily nečekané problémy. Měl jsem to předjednané na začátku jarní části,“ uvedl Zavřel.

Na východě Čech pokračují i Lukáš Pfeifer s Filipem Čihákem, o Hlavatého byl pochopitelně zájem z více klubů. „Agentura, která Michala zastupuje, měla na stole opravdu zajímavé konkrétní nabídky. Já jsem argumentoval tím, že největší pravděpodobnost nastupování v první lize má Michal v Pardubicích. I pan Šádek měl stejný názor,“ přiblížil Zavřel jednání o setrvání jednoho z klíčových středopolařů.

Nej příchody: Blesková domluva s Černým či nejdražší Čelůstka



Od roku 2008 realizoval Vít Zavřel řadu příchodů směrem do klubu. Mezi nejzajímavější se řadí přestup útočníka Pavla Černého, který před třemi lety končil v Hradci Králové. „Pavel se nám povedl. Hradec s ním odmítl prodloužit smlouvu, my jsme po něm skočili. V té době měl rozjednané třetiligové angažmá, do toho jsme vstoupili my. S Pavlem jsme byli domluveni asi za pět minut. Dá se říct, že jsme se trefili do černého,“ usmívá se Zavřel.



Přestup se Pardubicím vyplatil hned z několika pohledů. „Nejen fotbalově a výsledkově, ale i v kabině nám moc pomohl. Najednou jsme odlehčili i Honzovi Jeřábkovi, který tady byl jako vůdčí osobnost sám. Rozložili jsme to na dva lidi,“ poznamenal sportovní ředitel Pardubic.



V klubu si cení i trefy do hráčů, kteří nyní patří k oporám týmu. „Když vezmu poměr pořizovací cena a výkony, které ukázaly, tak musím jmenovat třeba Martina Tomla nebo Honzu Proska. Nyní v zimě to byl zase příchod brankáře Marka Boháče, který nám hodně pomohl. Těch hráčů je samozřejmě víc, nerad bych na někoho zapomněl,“ dává příklady Zavřel.



V paměti má i příchod levého obránce Tomáše Čelůstky. „Tomáš se nám povedl, hraje dobře a je hodně platný pro tým. Ale mohu říct, že to byl nejdražší přestup v naší druholigové historii. V té době to byl pro nás drahý přestup z Opavy,“ prozradil Zavřel.