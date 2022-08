Dostal jsem poměrně dost nabídek na hostování. Zrekapituloval jsem si je, ovšem na prvním místě jsem měl vždycky Pardubice. Slíbil jsem jim, že budu preferovat návrat. A to jsem dodržel,“ říká Hranáč v rozhovoru pro Deník.

Skončila sezona 2021/2022 a s ní také vaše půlroční hostování v FK Pardubice. Jak se vám odcházelo?

Odcházelo se mi všelijak. Byl jsem totiž zraněný a nevěděl jsem, co mě v Plzni čeká. Počítal jsem s tím, že ve Viktorce začnu přípravu, bohužel se mi prodloužila doba rekonvalescence.

Existovala už tehdy nějaká naděje, dohoda či příslib na rychlý návrat?

Když jsem z Pardubic odcházel, tak jsem se domlouval s panem Zavřelem (sportovní ředitel FK Pardubice), kdy by mě Plzeň uvolnila, tak bych zamířil zpátky sem. Nakonec tak dopadlo a já jsem zato rád, protože v kádru Plzně bych nedostával tolik šancí. Kdybychom mohl o místo zabojovat, tak možno ano, bohužel jsem to nestihl v dobrém tempu.

Chtěl jsem na vyšší úroveň

Nepřemýšlel jste o tom jako o paradoxu? Zmizel jste z klubu, kde vás všichni chtěli a vracel se do klubu, kde o vás nebyl valný zájem…

Nevím, jak to bylo ze strany Plzně. Myslím si, že zájem projevovali v obou klubech. V Pardubicích jsem byl spokojený. Kdyby to nevyšlo v Plzni, tak jsem se chtěl určitě vrátit.

Nebyl jste trochu rozpolcený a nechtěl spíš v Pardubicích zůstat?

To bych neřekl. Chtěl jsem si vyzkoušet vyšší úroveň. Nevyšlo to, ale vrátil jsem se rád.

Jak to vypadalo po návratu do Viktorie Plzeň?

Zabydlel jsem se a pak se musel léčit. Přenesl jsem si zranění z minulé sezony. Dával jsem do uzdravování všechno, ale bohužel se prodloužilo na delší dobu, než jsem čekal já i vedení Plzně.

Dostal jste vůbec nějakou šanci?

Nastoupil jsem v přípravných zápasech s průměrným časem asi šedesáti minut. K mé smůle se zranění obnovilo. V ostrých zápasech jsem tak ani příležitost dostat nemohl.

V konkurenci Hejdy, Pernici a dalších stoperů se nešlo prosadit?

Kdybych dostal šanci a především byl stoprocentně v pořádku, tak bych se o místo popral. Takhle nemohu na otázku reálně odpovědět.

Co kouč Bílek, bavil se vůbec s vámi, jestli se mu hodíte do plánů?

Ano, pár vět jsme spolu prohodily, ale nejednalo se o žádné větší debaty. Vzhledem k mému zdravotnímu stavu se mnou asi počítat nemohl.

Do kádru Plzně jste se tedy nedostal. Co se tedy objevilo ve hře: hostování, přestup?

Plzeň mě nechtěla nikam uvolnit na přestup. Obdržel jsem poměrně dost nabídek na hostování. Nicméně jsem slíbil Pardubicím, že budu preferovat návrat. A to jsem dodržel.

Kolik klubů se tedy o vaši osobu ucházelo?

Pět.

Velmi rychlé finále

Jak se vyvíjela situace při jednáních o vaší nejbližší budoucnosti?

Manažer Plzně mi sdělil, které tým o mě mají zájem. Postupně mně zástupci všech volali. Já jsem si jejich nabídky rekapituloval, ovšem na prvním místě jsem měl vždycky Pardubice. Teprve kdyby to nevyšlo, šel bych jinam.

Prý měl o vás zájem i věčný rival Pardubic. Jak rychle jste smetl nabídku Hradce ze stolu?

Je pravda, že Hradec o mě projevil zájem, ale nebavili jsme se nějak konkrétně. Navíc jsem jim oznámil, že prioritou jsou pro mě Pardubice.

Už jste něco v Pardubicích zažil. Dokážete si přestavit, že byste se na Letním stadionu objevil v hradeckém dresu?

V tuto chvíli bych si to představit nedokázal (pousměje se).

Kdy tedy došlo k finálnímu jednání s Pardubicemi a jak bylo rychlé?

Velmi rychlé (smích). Vzhledem k tomu, že jsme spolu byli v kontaktu od doby, co jsem odcházel, tak prakticky nebylo co řešit. Plzeň mě uvolnila k 11. srpnu a hned další den jsem se hlásil v Pardubicích.

Navrátilec Kostka má jasno: Všude ve světě dnes fotbal hodně dělají beci

Co jste říkal na jejich vstup do sezony?

Sledoval jsem všechny jejich zápasy. Ať už v televizi nebo přímo na stadionu. Hra se mi velice líbila, akorát v prvních dvou zápasech nepřicházely body. V utkání s Libercem hra nebyla tak pohledná jako proti Plzni nebo Budějovicím, ale utkání vyneslo tři body. To je ze všeho nejdůležitější.

Když odbočíme, není vám líto, že jste si nemohl zahrát proti Galatasaray Istanbul?

Utkání jsem sledoval. Rád bych si zahrál proti takovým týmům. Bohužel jsem byl v tu dobu zraněný. Takže i kdybych působil v Pardubicích, tak bych nastoupit nemohl.

Viděl jste utkání v Plzni na vlastní oči a co jste říkal nebojácnému výkonu budoucích spoluhráčů ve srovnání s jarem, kdy jste tam vyfasovali čtyřku bez vstřeleného gólu?

Ano, byl jsem tam. Kluci podali výborný výkon a byl to opravdu velikánský rozdíl oproti jaru. Hra vypadala dobře a Plzeň podle mě zaskočili. Musela pak nasadit do hry to nejlepší.

Slavia to vzadu fláká

Projevuje se na FK Pardubice skutečnost, že už je v první lize zabydleným týmem a nemá důvod být ze silných soupeřů vystrašený?

Ano, to je jeden faktor. Každý půlrok v nejvyšší soutěži musí být znát. Také si myslím, že Pardubice před sezonou dobře pracovaly na přestupovém trhu. Přivedly do kabiny určitě slušné hráče.

Teď jste mi to sebral z úst. Pardubická kabina je z poloviny obměněná. Koho z nových tváří znáte?

Skoro všechny kluky znám od vidění z ligy. Z Plzně pak Michala Hlavatého a Dominika Janoška.

Právě plzeňská enkláva je široká. Díky vám se ještě rozrostla. Proč Plzeňáci chodí houfně do Pardubic?

To nedokážu říct. Nevím, jaké jsou vztahy mezi oběma kluby. Mám ale mínění, že klukům z Plzně se tady líbí. Je tady vždycky perspektivní kádr. A hlavně dostanou šanci, kterou mohou chytit za pačesy. V Plzni je to daleko těžší.

Ještě k Plzni. Stal jste se aktivní součástí při pohárovým tažením Evropou?

Kvůli zranění to nebylo možné. Byl jsem zdravý tak týden a pak se mi zranění trochu obnovilo, takže jsem ani nemohl nikam vycestovat. Všechny zápasy Viktorky jsem sledoval v televizi.

Na jak dlouho máte hostování?

Hostování jsem podepsal na rok. Jsem rád, protože při kratším hostování zůstává v hlavě, že za půl roku se zase budete stěhovat. Teď mám větší jistotu, že tady zůstanu.

Slavia, Sparta a v derby Hradec, na Letňáku bude na jaře mazec

Otevírá se vám šance zahrát si na novém Letním stadionu. Jak se těšíte?

Těším se moc. V minulé sezoně jsem chtěl s kluky uhrát záchranu právě proto, abych si mohl zahrát na novém stadionu. Doufal jsem totiž v koutku duše, že bych se mohl vrátit. Určitě to bude zážitek nejen pro mě ale celé Pardubice.

Byl jste připraven už na zápas s Libercem, nebo jste si teprve vybaloval?

Už jsem byl tak nějak připravený. Z Plzně jsem dostal echo, že bych mohl nastoupit. Nakonec se to nepovedlo, ani mi nikdo neřekl proč. Možná jsem radši, protože jsem ještě necítil herní jistotu. Potřeboval jsem ještě týden potrénovat a se staronovým týmem se sžít.

Proti Slavii s největší pravděpodobností nastoupíte, protože do hry kvůli dohodě obou klubů nemůže Vlček.

Určitě se to nabízí. Hrát bych chtěl. Máme ale v kádru spoustu jiných kluků, uvidíme.

Patrně nemůžete zažít ostřejší start. Jak se případně a v uvozovkách těšíte na drtivou ofenzivu a co na sešívané vymyslet?

Sledoval jsem zápas v Polsku a vypozoroval jsem, že má problémy v obraně. Dělá tam fatální chyby, včetně stoperů. Nedostupuje tolik hráče, bránění je odfláknutější a toho bychom mohli využít. Nesmíme se bát zaútočit. Určitě nějakou chybu vyrobí i proti nám. Herně máme na to, prezentovat se dobrým fotbalem. A klidně tam i bodovat.

Může být pro vás výhodou čtvrteční pohárový zápas Slavie na půdě Raków Czestochowa?

Slavia má velice široký kádr. Nicméně pohár nám odkryl pár článků, kdo bude hrát v základní sestavě. Trenér Trpišovský zajisté bude šetřit některé hráče na odvetu, která pro ně bude důležitější než zápas s námi. Tím by mohlo dojít k podcenění. Respektive k menší koncentraci slávistů…

Řekli na jeho adresu

Jaroslav Novotný, trenér FK Pardubice: "Samozřejmě jsme rádi, že se Robin Hranáč vrátil. V jarní části pro nás odvedl dobré služby a nezbývá si přát nic jiného, než aby v tom pokračoval. Do naší hry může přinést zkušenost i rychlost. Je dobrý v obranné fázi, ale také je schopný podpořit útok. Kvalitní rozehrávkou i jeho přínos bude i při standardních situacích. Jedná se komplexního fotbalistu."