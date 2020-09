Získal míč a vydal se za svým dalším prvoligovým gólem. A znovu toho hodně naběhal. Odměna? Bod fotbalových Pardubic z duelu proti pražské Slavii (1:1).

Fotbalové utkání Fortuna ligy mezi FK Pardubice (v červenobílém) a SK Slavia Praha ( v černém) na Městském stadionu Ďolíček v Praze. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

„Věděli jsme, že to bude bolet a budeme hodně běhat. Jde možná o nejsilnějšího soupeře v české lize. Chtěli jsem do toho dát všechno, myslím, že se nám to docela dobře povedlo,“ řekl EMIL TISCHLER, dvaadvacetiletý záložník FK Pardubice.