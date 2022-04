Jedna novinka by se přeci jen našla. Pardubice poprvé v kalendářním roce v Ďolíčku manko mazaly.

Gól z lavičky. Fotbalová veřejnost už si tak nějak zvykla, že nehraje v základní sestavě. A také si zvykla, že když nastoupí, vykouzlí nějaký ten gól. Tentokrát s dostal na hřiště ještě v prvním poločase. V jeho nastavení. Davidu Hufovi pomohlo neštěstí spoluhráče Pavla Černého.

"Pavel měl roztržený celý obličej, ale měl by být zdravotně v pořádku," uklidňuje Huf.

"Ten je odkojený vesnicí. Je u nás v kabině. Má asi zlomený nos. Konečně bude vypadat jako chlap. Ne vážně, ještě půjde na rentgen, ale už mu to náš doktor srovnal. Myslím, že to bude dobré," glosoval situaci ohledně zranění Černého s humorem pardubický kouč Jiří Krejčí.

První pětačtyřicetiminutovku tedy sledoval Huf pouze z lavičky. Kromě zimy z počasí mu bylo chladno i z průběžného stavu 0:1.

"Do utkání jsme ale nevstoupili vůbec špatně. Bohužel jsme dostali gól ze zvláštní situace. Trocha smůly. Po naší standardce se odrazil míč k hráči přímo do běhu. Šel sám na bránu a rovněž při jeho zakončení se od nás odvrátilo štěstí," popisuje David Huf.

Skóre otevřel jabonecký štírek Tomáš Malinský, který ani nevěděl, jak se k němu balon dostal.

"Najednou ke mně přilétl míč. Tak jsem ho vzal a upaloval na Markoviče. Balon mi ale různě skákal, šel jsem gólmanovi do kličky. Ta se povedla. Jenže tam stihl doběhnout obránce. Když máte jednoho hráče v bráně, tak si říkáte, jen ho netrefit. Nakonec jsem ho trefil ,ale skončilo to v bráně," směje se Malinský.

Tříbodovou radost Pardubicím zhatil jablonecký čaroděj Hanuš

Nezůstal však jediným střelcem zápasu. Zkraje druhé půle totiž da o sobě vědět Huf. Tři minuty po pauze mu Cadu posadil míč na hlavu, kterou umístil k tyči.

Do druhé půle jsme vstoupili výborně. Hned jsme Jablonec zatlačili a vyústilo to ve vyrovnávací branku. Jsem za ni pochopitelně rád. Vždyť jsme útočník a střílet góly mám v popisu práce,“ opakuje známou pravdu Huf.

Nemuselo zůstat jen u jediné trefy. V 67. minutě mířil stejnou částí těla do stejného místa, tentokrát po centru Patráka ze druhé strany. Hanuš ale předvedl brilantní zákrok. Už druhý v zápase. Před tím vychytal Čiháka.

„Jak míč letěl, tlačil jsem ho očima do sítě. Gólman to ale skvěle vytáhl. Je škoda, že tam nezapadl a my nezískali tři body,“ lituje sniper ze střídačky.

Pardubický žolík David Huf zase úřadoval. Zdroj: Ladislav Nussbauer

"Ve druhém poločase se jednalo o boj. Nějaké šance si vytvořili, které jsme mohli proměnit. Měli jsme na výhru," má jasno David Huf.

Jak je patrné, Pardubice se rozhodly sestřelit Jablonec ze vzduchu. Všechny šance se rodily po nabídkách vysoko nad lidskou úrovní. Hanuše kromě umu zachránilo břevno, po další hlavičce Čiháka.

„Terén v Ďolíčku je špatný. Je strašně složité se na něm prokombinovat po zemi Takže hrát vzduchem je návod, jak se dostat do šancí,“ vysvětluje taktiku pardubický trenér Jiří Krejčí.