V první půli měl zřejmě největší šanci jablonecký Zelený, kterého po centru vychytal brankář Letáček. Na straně Pardubic to zkoušeli Tischler nebo Čelůstka, ale bez gólového efektu.

V 56. minutě vyšla Jablonci dokonale akce po pravé straně, kterou před brankou zakončil Martin Doležal. Vyrovnat mohl střídající Sláma po přihrávce Ewertona, ale mířil vedle. Těsně před koncem utkání v nadějné šanci podklouzl Huf, po centru pak minul branku Toml.

"Bylo to pro diváky pěkné utkání, první poločas byl vyrovnaný. Do druhé půle jsme vstoupili dobře, ale potom Jablonec sehrál pěknou akci a skóroval. V závěru jsme mohli srovnat, to se nám nepodařilo. Mrzí nás to z toho pohledu, že jsme mohli být i šestí, nedá se nic dělat," uvedl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Jablonec i podruhé v sezoně zdolal Pardubice 1:0. "Poslední zápas bývá ošidný, ale přistoupili jsme k tomu dobře. V první půli jsme byli aktivnější a lepší. Ve druhém poločase jsme se nejprve zbytečně zatáhli, pak jsme dali krásnou branku po dobré akci. Domácí v závěru měli tlak, ale my jsme to udrželi," řekl po utkání Petr Rada, trenér Jablonce.

Východočeši si po utkání užili potlesku diváků za výkony v celé sezoně. "Klukům jsme taky za celou sezonu poděkovali, byla z naší strany fantastická. Byli jsme skromní, kluci perfektně pracovali a zasloužili si to. Musíme znovu pracovat dál, protože v televizním studiu pánové Svěcený, Siegl a Mikolanda prohlásili, že Teplice, Hradec a my budeme hrát v příští sezoně o záchranu. Budeme se snažit o to, abychom tato slova nepotvrdili," prohlásil trenér Novotný.

Pardubice - Jablonec 0:1

Fakta – branka: 56. Doležal. Rozhodčí: Orel – Blažej, Ratajová. Diváků: 555. Poločas: 0:0.

FK Pardubice: Letáček – Cadu, Šejvl, Toml, T. Čelůstka – Jeřábek – Kostka (62. Sláma), Tischler (85. Šimek), Solil, Pfeifer (46. Ewerton) – P. Černý (46. Huf).

FK Jablonec: V. Hrubý – Štěpánek, Martinec, Zelený, Krob – Hübschman – Pleštil (72. Smejkal), V. Kubista (84. Haitl), Kratochvíl, Pilař (84. Podaný) – Doležal.