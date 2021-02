/FOTOGALERIE/ Fotbalové Pardubice zatím v tomto roce hledají v ligových zápasech střelce, přesto se jim podařilo vyhrát nad Příbramí 1:0. Po vlastním gólu Středočechů, kterému předcházel centr Tomáše Čelůstky z levé strany.

Fotbalová FORTUNA:LIGA: FK Pardubice - 1. FK Příbram. | Foto: Deník/ Luboš Jeníček

Jediný gól zápasu padl v 72. minutě, kdy míč do vlastní sítě usměrnil příbramský fotbalista Jan Kvída. "Ani netuším, kdo z kluků tam nabíhal. Já vím, že jsem to chtěl dávat před obránce do kapsy. Byly tam dvě teče a po nich gól. Trenér nám pořád opakuje, ať to tam zkoušíme nastřelit, že se ve vápně může stát cokoliv. Jsem rád, že to tak dopadlo, protože jsme si zasloužili vyhrát," popisoval Tomáš Čelůstka.