Nulový vstup. Ale pouze gólově. Za bezbrankovou remízu si týmy Pardubic a Bohemians vysloužily po bodu do tabulky Tipsport ligy. A (ne)přímo tak potvrdily, nejhorší produktivitu ve FORTUNA:LIZE. V prvním poločase si vypracovali více příležitostí domácí, po změně strany měli blíže ke strhnutí výhry na svoji stranu hosté. Prokřehlé diváky, ale nezahřáli ani oni.

Tipsport liga 2024: Bohemians - Pardubice 0:0. | Foto: Deník/Michal Káva

Tipsport liga – 1. zápas:



Bohemians Praha 1905 – FK Pardubice 0:0



Rozhodčí: Ulrich – Kotalík I, Kotalík II. Diváci: 250.

Bohemians Praha 1905: Valeš – Jindřišek, Beran, Mužík, Dostál, Kovařík, Vondra, Puškáč, Hůlka, Hrubý, M. Kadlec. Střídali: gólman Reichl, Shejbal, Hybš, Jánoš, A. Kadlec, Kozák, Köstl, Křapka, Farkaš, Lehovec, Ristovski. Trenér: Veselý. FK Pardubice: Budínský – Lupač, Halinský, Surzyn, Icha, Solil (28. Darmovzal), Hlavatý, Pikul, Kissiedou, Huf, Mukwelle. Střídali: gólman Kinský, Donát, Patrák, Černý, Daněk, Tischler, Darmovzal, Helešič, Míšek, Brdička, Kukučka. Trenér: Kováč.

Střídání v obou týmech na začátku druhé půle. Kromě Kukučky, který v 17. minutě nahradil Halinského.

Českou republiku sevřely v tomto týdnu mrazy. Oba celky se nacházejí v úvodní fázi zimní přípravy. Klokani ji zahájili už 5. ledna jako jedni z prvních. Pardubice završily první týden nabíraní fyzické kondice. To může být vysvětlením proč se ani jeden ze soupeřů netrefil do černého.

Branky sice na umělé trávě v Xaverově nepadaly, ale oba týmy si vytvořily několik slibných příležitostí. První mohli otevřít skóre domácí. Dostál přivítal pas ze strany, vyhodnotil situaci jako střelu volejem ale o centimetry minul tyč. To jeho spoluhráč Mužík byl o něco přesnější, nicméně odražený míč napálil do svislé konstrukce pardubické brány. Na konci první půlhodiny se hosté prokombinovali do situace dva na jednoho. Hlavatý posunul balon na Mukwelleho, který svoji střelu neumístil a Valeš s ní neměl moc práce. Těsně před koncem první půle měl na hlavě gól Puškáč. Ideálně ho našel Dostál, ale Budinský jeho pokus o otevření brankového účtu reflexivně vyboxoval.

Jak už to bývá v přípravných zápasech v poločasové přestávce došlo v obou týmech k hromadné výměně hráčů. Znovu se do první vážnější šance dostali Klokani. Kozák ale po centru ze strany na Kinského zblízka nevyzrál. Pardubice pak nevyužily hrubky Lehovce. Daněk oslovil Brdičku, kterému míč trochu odskočil a už neměl čas pořádně zamířit. K vítězství měli blíž hosté. V obou případech Patrák. Nejdříve přestřelil a v poslední minutě jeho dělovku vytěsnil Reichl na roh.