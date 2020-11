„Když to tam spadne, tak jsem rád. Ale stejně mám radost, pokud se trefí i někdo jiný. Na tom zase tolik nezáleží. U nás je důležitá týmovost, tím vyhráváme zápasy,“ zdůraznil Tischler.

Tentokrát se hrálo po více než měsíci. „Bylo to lehce znát, ale bylo to lepší, než jsme očekával. Během pauzy jsme se dobře připravovali. V prvním poločase nám možná trvalo, než jsme se dostali do hry, ale ve druhé půli už bylo pár věcí tak, jak je chceme sehrávat,“ doplnil Tischler.

O další výhře nad Opavou rozhodla právě trefa dvaadvacetiletého záložníka. V 67. minutě se prosadil v pokutovém území po rohovém kopu. „Viděl jsem, že balon přijde do mého prostoru, tak jsem se ho snažil co nejlépe trefit a poslat někam k tyči. Povedlo se to, mám z toho radost,“ uvedl.

Tischlerovi patřila pozice na pravém kraji zálohy. „Řekl bych, že mi to sedí, cítím se tam dobře. Jsem na tom vytrvalostně dobře, tak to zvládnu celý zápas odběhat. Jsem rád, že si tento post můžu vyzkoušet,“ uzavřel.