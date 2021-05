Z Příbrami přivezli fotbalisté Pardubic těsnou výhru 1:0, když si poradili především se standardními situacemi domácího týmu. „Celkově to z naší strany nebyl dobrý výkon dopředu, ale spíše jsme si to hlídali vzadu, protože jsme čekali, že soupeř bude tlačit,“ řekl pardubický obránce Martin Toml.

„Taky tam Lubega nabíhal a pohyboval se na ofsajdové lajně. Pořád to tam chodilo za nás, ale poradili jsme si,“ dodal stoper, jenž překazil soupeři nadějnou pozici včasným zásahem. "Věděl jsem, že tam skluzem budu dřív a trefím míč. Kdybych se bál, tak bych do toho nešel. Byla to jediná možnost, jak útočníka zastavit," uvedl Toml.

Tečku za povedenou sezonou, v níž už Východočeši získali 52 bodů, udělají Pardubice v sobotu proti Jablonci. „Body tolik neřešíme od té doby, co jsme věděli, že jsme stoprocentně zachránění. Spíše jsme řešili zápasy, že je chceme zvládnout a vyhrát. Jsme na nějaké vlně a řekli jsme si, že to budeme chtít protáhnout do konce sezony. Je to jenom na nás,“ prohlásil Toml.