Obránce Martin Toml vstřelil svou druhou branku v nejvyšší soutěži. I díky jeho trefě vyhráli pardubičtí fotbalisté v Brně 2:1.

Obránce fotbalových Pardubic Martin Toml. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Důležitým gólem v závěru prvního poločasu poslal Pardubice do vedení. Míč prošel vápnem až ke stoperovi Martinu Tomlovi. „Mám za úkol to zavírat, byl jsem tam včas. Doklepl jsem to do prázdné branky, samozřejmě nám ten gól pomohl,“ okomentoval Toml situaci po utkání.