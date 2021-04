Před zápasem počítali ztráty – kvůli dohodě o hostování, karetním trestům i zraněním. Přesto si poradili. Z Hané se Pardubičtí vraceli s vítězstvím. "Povedlo se nám složit mužstvo dobře, není to jen o jedenácti hráčích. Jsou tu i další, kteří potom nastoupí a nejsou uražení. Chtějí hrát, to je důležité," řekl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Zápas v Olomouci nakonec rozhodli Východočeši. "Do utkání jsme vstoupili velice dobře, odehráli jsme dobrý první poločas. Byly tam náznaky šancí, které jsme řešili možná trochu zbrkle. Ve druhé půli jsme měli začátek trochu slabší, domácí nás začali přehrávat. Dostali jsme se z toho, i když je fakt, že jsme jim nabídli dvě šance, dali tyčku," ohlížel se Novotný.

Pak v 84. minutě získal míč Huf a vítěznou trefu si připsal Ewerton. "Trenéři nás připravovali na to, že gólman Olomouce skvěle rozehrává levou nohou. A taky, pokud to bude mít na slabší pravou, tak ho máme zavřít. Šel jsem tam naplno, trefilo mě to. Stihl jsem míč posunout, dali jsme z toho gól," popisoval David Huf.

Brazilec Ewerton vstřelil svůj první gól ve FORTUNA:LIZE. V utkání ukázal především své ofenzivní dovednosti. Navíc ještě trefil tyčku a přidal i zajímavou nahrávku. "Je to Brazilec, trochu lechtivý směrem dozadu, pořád se s ním snažíme pracovat. Při gólu nic neuspěchal a uklidil to tam," pousmál se trenér Pardubic.

Východočeši si odvezli desátou výhru v tomto ročníku. "Chtěli jsme být běhavější než domácí, bylo to podpořené výbornou hrou v obraně. Bezvadně zachytal Jirka Letáček, který to vzal po zranění Boháče za správný konec. Byly tam i další nadstandardní výkony," dodal Novotný.