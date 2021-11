„Nikomu nebylo do zpěvu, ale musíme jít dál. Musíme to hodit za hlavu, hráli jsme s jedním z nejlepších týmů u nás. Budeme se soustředit na další zápasy, které pro nás budou důležité,“ řekl pardubický obránce Martin Šejvl.

Slavia rozjela v 58. minutě gólovou smršť. V rychlém sledu vstřelila tři góly. „Jednoduché balony za obranu, nestihli jsme se vrátit do vápna. Nezachytili jsme náběhy v lajně a celkově jejich akci,“ ohlížel se Šejvl.

Mistr z Edenu prokázal svou kvalitu a ve druhé půli dovedl zápas k jednoznačnému výsledku. Co se změnilo po přestávce?

„Pardubice v první půli hodně dostupovaly, což je stálo velké úsilí. My jsme ve druhém poločase trochu změnili míče za obranu a náběhy hráčů, bylo tam z naší strany více pohybu. Náš první gól navíc hru hodně otevřel, domácí navíc pak přidali druhého útočníka. Za obranou bylo více prostoru, což nám pomohlo po stranách,“ popisoval Jindřich Trpišovský, trenér Slavie.

Mistr zaujal gólovými akcemi, na druhé straně překvapil Jan Halász. Pravý obránce Pardubic a debutant v základní sestavě proměnil autové vhazování v gymnastické cvičení. Míč držel v rukou, udělal přemet a dlouhý aut byl na světě. Ani z této situace ovšem Pardubičtí soupeře nezaskočili.

Zatímco Slavia se po výhře vyhoupla na první místo prvoligové tabulky, tak Pardubice zůstávají s osmi body čtrnácté.

„Chtěl bych popřát Pardubicím, aby se jim v sezoně dařilo. Je to sympatický klub se skvělými trenéry i hráči. Myslím si, že nepatří tam, kde v tabulce nyní jsou,“ řekl Trpišovský.

Podle trenéra Slavie se Pardubice posunou výše. „Jsem pevně přesvědčený, že půjdou tabulkou nahoru a na konci sezony skončí v klidné části. Mají dobrou výkonnost, je to o dílčích věcech a byl bych rád, kdyby se jim začalo dařit,“ zopakoval kouč Slavie.

To ovšem byla zatím jen malá náplast na debakl. „Je to hezké, teď to úplně nepotěší, ale do budoucna to zpracujeme. Sami víme, že patříme jinam. Musíme to prokázat na hřišti,“ prohlásil Šejvl. „Budeme tvrdě makat, nic jiného nejde vymyslet. Chceme se soustředit na naši hru, zlepšit defenzívu a nedostávat laciné góly,“ dodal.