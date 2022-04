„Probudím se, mám v hlavě fotbal. Jdu spát, mám v hlavě fotbal. Je to samozřejmě špatně, je potřeba tam hodit nějaký relax, ale to moc neumím. Neustále si vytvářím na sebe tlak,“ říká trenér pardubického mužstva Jiří Krejčí v rozhovoru pro Deník.

Se svým týmem se nacházíte někde v polovině jara, tedy s ohledem na nadstavbovou skupinu. Získali jste pouhé tři body. To vás asi nenapadlo v tom nejhorším snu?

Spíše mě v nejhorším snu nenapadlo, že ze sedmi zápasů budeme hrát tři skoro celé o deseti. Ty bylo pro nás hodně frustrující. Korunu všemu nadsadil norovirus, který se před startem jara prohnal naší kabinou. S tím souvisely, respektive s dohrávkami, anglické týdny. Do toho se zranil Pojezný a mi přišli o jednoho ze stoperů. Z toho vypluly pouze tři body, které jsme získali doma.

Z jakých zápasů vám chybějí body?

Mrzí mě zápas s Budějovicemi, který jsme měli dotáhnout do vítězného konce. Troufnu si říct, že i s Hradcem, kdy jsme hráli bez vyloučeného Jeřábka, jsme byli lepším mužstvem. Místo dvou bodů jsme mohli mít čtyři na víc.

Přemíra snahy a hloupá řešení

Zažil jste někdy tři červené karty do půl hodiny od úvodního hvizdu?

Ne. To jsem nikdy nezažil. Ani jako hráč, ani jako trenér. Na druhou stranu jsem sledoval zápas Teplic s Hradcem. Jaký předvedl Kučera zákrok na Kubalu. Šel do něj podrážkami dopředu. Kdyby ho trefil, tak mu zlomí obě nohy. Dostal jenom žlutou. Pustil jsem si zpětně vyloučení Hranáče, ale ať se na mě nikdo nezlobí, rozhodčí nemají stejný metr… Náš hráč neměl dostat červenou.

Pardubice se vryly Čelůstkovi do srdce. Kvůli nim klidně "vykrade" i rodný Zlín

Nedisciplinovanost vašeho týmu trochu paradoxně nevyplývá z nějaké přehnané tvrdosti či protestů. Jak si tento fakt vysvětlujete?

Děje se tak z přemíry snahy a hloupého řešení situací. Jako v Liberci. Čihák si to mohl dát s gólmanem, nebo kopnout míč do autu. A pak jeho krátkou přihrávku musel hasit Hranáč. Řekl bych ale, že nešikovně.

Když už jsme se dotkli snů, tak stejně jako na podzim už se vám asi dobře nespí. Řešíte i v době odpočinku fotbalové problémy?

Ze spaní se budím už asi deset let (úsměv). Probudím se, mám v hlavě fotbal. Jdu spát, mám v hlavě fotbal. Je to samozřejmě špatně, je potřeba tam hodit nějaký relax, ale já to moc neumím. Vytvářím si na sebe tlak. Klidně i v době, kdy se týmu daří. Pořád chci totiž víc.

Před startem jara jste prohlásil, že už si nemusíte okousávat na lavičce nehty, když někdo vypadne ze sestavy. To už však zase neplatí, viďte?

Zraněním Pojezného se nám rozpadla nová stoperská dvojice. Po dlouhé době jsme měli na tomto postu leváka. K tomu Hranáč nemohl hrát tři zápasy (disciplinární trest a dohoda klubu s mateřskou Plzní). Na posílení defenzivy jsme zapracovali dobře, ale bohužel se nám plány během sedmi zápasů úplně zbortily. Takže ty nehty mám okousané…

O brankařské jedničce je teď jasno

Hráči v každém rozhovoru tvrdí, že ještě žádný tlak necítí. Jak to vnímáte vy?

Máme mladé a nezkušené mužstvo. I když je Jeřábkovi sedmatřicet, tak ligu hraje teprve druhou sezonu. Dostávat hráče pod tlak nebo vytvářet nějakou hustou atmosféru, tak tím se jim nepomůže. My je potřebujeme spíše povzbudit.

A také se ohánějí tím, že v Pardubicích je kvalitní a silný tým. Jeho čas přijde atd. Dá se tomu uvěřit?

Mají pravdu v tom, že do budoucna to může být reálné. Máme tady nadějné šikovné kluky. My ale musíme řešit současnost.

Není spíš na čase přejít od slov k činům. Co je potřeba zlepšit?

Musíme se v první řadě zlepšit v defenzivě. To vidí každý. Kdybychom byli dobří směrem dozadu, tak porazíme Budějovice. A ne, že si necháme dát tři góly. Tohle není otázka pěti hráčů včetně gólmana, ale práce celého mužstva. S tímto musejí všichni vstupovat na hřišti.

Matějka s mateřskou Plzni hrát nesměl, tak se chce vytáhnout na bývalé Budějky

Když nic jiného, tak jste si udělal jasno o gólmanské jedničce. Markovič totiž chytil formu jako hrom…

Markovič hlavně chytil sebevědomí a do budoucna mu to určitě pomůže. Pro další utkání je jasné, kdo půjde do brány.

Rozhodně se mezi třemi tyčemi stejně jako jeho předchůdce Letáček nenudí. Obrana hoří jako papír. Po dvou nulách jste inkasovali v každém utkání minimálně tři góly. To se s vaším útokem přestřílet nedá.

Pokud budeme v každém zápase dávat čtyři góly, pak si můžeme dovolit dostat tři. Zatím tomu tak není. Nejsme sice na chvostu tabulky, co se týče střílení branek, ale opakuji musíme zlepšit defenzivu.

A když to zkusíte, dopadnete jako s Českými Budějovicemi, bude trpět defenziva. Hrajete už na větší riziko?

To si nemyslím. Inkasovali jsme tři góly, to není otázka rizika. Udělali jsme asi málo pro to, abychom je nedostali.

Jste v těžké situaci, protože, když začnete hrát beton, dopadnete jako v prvním poločase na Spartě, permanentně pod tlakem…

My žádný beton nehrajeme. Snažíme se bránit už od poloviny hřiště či od půlkruhu, soupeře napadáme. Záleží na tom, jak jste aktivní, jak dokážete číst hru a jak je tým kompaktní. Nechtěli jsme vyloženě betonovat ani proti Spartě, ale musíme uznat její kvality. Chceme hrát stejně jako vloni, ale máme v kádru nové hráče. Je potřeba, aby si na náš styl zvykli. Bohužel na to nemáme moc času, protože zimní přestávka není jako ve druhé lize dvouměsíční. A pak vám do toho přijde například nebezpečná střevní nákaza.

Jiří Krejčí na fotbal myslí neustále. Relax pro něj není na pořadu dne. Zdroj: klub

Zase ten koronavirus

Cílem sestupem ohrožených týmů je co nejdéle neinkasovat. A výsledek? Rychlé góly v Plzni, v Liberci i ve Zlíně. Těžko se pak otáčí takové zápasy…

Vždycky je složité dohánět ztrátu. My ale nejdeme do zápasu s tím, co nejdéle neinkasovat, nýbrž vyhrát. A odehrát zápas pokud možno s nulou vzadu.

Reprezentační přestávka pro váš tým přišla v nejlepší možný moment. Zklidnil jste mančaft? Co jste pilovali?

První týden repre pauzy jsme využili k fyzické a hlavně psychické regeneraci. Absolvovali jsme krátké soustředění ve Špindlu. Měli jsme odjet do Německa k zápasu s Unionem Berlín. Bohužel nás potkala nějaká chřipková epidemie a do toho zase koronavirus. Zůstalo nás dvanáct, a tak jsme zájezd zrušili. V tomto počtu, plus ti zranění, jsme odcestovali do Krkonoš a udělali si tam takový teambuilding.

Litujete toho hodně? Nebyl by účastník Bundesligy a evropských pohárů příliš velkým soustem v době, kdy si potřebujete spíše sebevědomí zvednout?

Když jsme zápas domlouvali, tak to s námi ještě špatně nevypadalo. Pochopitelně cestování, pět set kilometrů v autobuse, je náročné. Chtěli jsme se ale konfrontovat s předním celkem Bundesligy.

Až do konce sezony vás čekají zápasy, kdy oběma celkům půjde o hodně. Slavii o titul, ostatním o udržení. Osm zápasů bude přímým porovnáním sil v bojích o záchranu. Jak vidíte vaše vyhlídky, po zkušenostech především z jarních zápasů?

Každý zápas je jiný. Bude to pro nás okamžitá konfrontace. Typické zápasy o šest bodů, což je dopředu evidentní. Předpokládám, že se bude jednat o hodně bojovná a vypjatá utkání.

Vyběhl na San Siru, teď Patrák přišel vytáhnout Pardubice ze sestupové kaše

Do hry o záchranu se vrátila i Karviná. Bude vaší prioritou neskončit poslední a už jste tak trochu smířeni s baráží?

Nepočítám s baráží, natož s přímým sestupem. Skupině play out už se pravděpodobně nevyhneme. Rozdáme si to v ní na férovku. Ukáže se, jak na tom opravdu jsme. Sledovat soupeře, jak kdo hraje, je na nic. Mě nezajímá, jak hrají Teplice či Karviná, ale jak budou hrát proti nám.

27. kolo

FK Pardubice (15. místo,20 bodů, 30:59) – FK Jablonec (12. místo, 24 bodů, 19:40)

Neděle 16:00, hř. Ďolíček

Prvním soupeřem je Jablonec. Vaše předjarní predikce nevyšly, zůstal namočen. Překvapuje vás to?

Jablonec je ukázkovým příkladem, že jednou jste nahoře a podruhé dole. Minulý rok hrál evropské poháry, v letošní sezoně má do skupiny o titul hodně daleko. Pokaždé za to mohou, nějaké okolnosti, které neznám. Jisté je jediné to, že Jablonec i my máme čtyři kola do konce základní části. Všechno ještě může být jinak.

Hovoříte o každém bodu, že je důležitý. Budete považovat remízu za úspěch?

(zamyslí se) Bude záležet na průběhu zápasu. Každopádně favoritem je Jablonec. Co se týče individualit a hlavně zkušeností. Hráči mají dlouholetou praxi v lize, nakoukli i do evropských pohárů.

Na podzim jste Na Střelnici urvali bod. Jaký to byl zápas?

Ve druhé půli nás podržel Boháč. Sehráli jsme tam horší utkání než v první sezoně. Na podzim byl pro bod nás ziskem. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet na Bohemce.