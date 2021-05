V posledním utkání FORTUNA:LIGY nebyl k dispozici Jiří Letáček, který chytal od března po zranění Marka Boháče. Připsal si už devět startů a dvě vychytané nuly. Jenže v minulém týdnu ze čtvrtečního tréninku odešel předčasně.

„Jirka utrpěl drobné zranění. Jde o koleno, které má po operaci. Naštěstí rezonance ukázala, že jde jen o drobnou záležitost,“ popsal situaci Martin Shejbal, sportovní manažer a taky trenér brankářů FK Pardubice.

Do zápasu ovšem Letáček nemohl. „Potřebuje několik dnů klidu. Měl by to neoperativně vyléčit a dát se do pořádku,“ dodal Shejbal.

Řada tak přišla na třetího gólmana v tomto ročníku. Mezi tyče šel ve své prvoligové premiéře Štěpán Hrnčíř. „Zbývá nám dvojice Hrnčíř – Šmíd, v Budějovicích jsme se rozhodli pro Štěpána. Já s ním pracuji od jeho sedmi let, znám ho dobře. Myslím, že to nebylo špatné. Nedostával jednoduché míče domů, ale poradil si. Jediná kaňka je gól v devadesáté minutě,“ dodal k premiéře Shejbal.

Už v neděli čeká Pardubice další duel proti Plzni. "Když zapracujeme na hlavě, tak do dalšího zápasu bude připravený. Štěpán neměl žádné zkušenosti ani s druhou ligou. A u gólmanů je to hlavně o zkušenostech," připomněl sportovní manažer.

Pozitivním směrem se vyvíjí návrat Marka Boháče, který je od poloviny března mimo hru. „Nedošlo k žádným pooperačním otokům ani dalším komplikacím. Marek by už měl pomalu vyklusávat. Jsme domluveni, že bude připraven na start letní přípravy. Doufám, že tam budou oba s Jirkou Letáčkem zdraví,“ prohlásil Shejbal.