Skvělá zpráva pro fanoušky Votroků: fotbalisté FC Hradec Králové se výsledkově zabydlují v nejvyšší soutěži. Poté, co před dvěma týdny porazili 1:0 favorizovanou Plzeň, teď vyválčili stejné vítězství také v Českých Budějovicích.

Druhá výhra v řadě a zároveň premiérová venku je vyšvihla do středu tabulky, aktuálně Východočechům patří lichotivá osmá příčka.

Gólová paráda v 53. minutě

O jediný hradecký gól se na jihu Čech postaral nádherným způsobem v 53. minutě Daniel Vašulín. Z pravé strany vnikl do soupeřova vápna osamocený Adam Vlkanova, ostře po zemi nacentroval před branku, kde si útočník Votroků počínal brilantně – ač tísněn a v nelehké pozici, patičkou nedal budějovickému brankáři Vorlovi sebemenší šanci.

„Ještě když jsme hráli druhou ligu, tak jsem od trenéra Frťaly dostával běžně vynadáno za podobné patičky,“ smál se po utkání šťastný střelec Hradce. „Na tréninku to občas takto zkouším. Jsem rád, že mi to tam takhle vyšlo,“ těší Vašulína.

„Výborná práce vzadu a stejně jako s Plzní jsme dokázali dát ten jeden důležitý gól. Tři body jsou skvělé,“ radoval se Adam Vlkanova.

Kouč Koubek: Další nečekané vítězství

„Nečekané vítězství s Plzní jsme dokázali zpodobnit do dalšího nečekaného vítězství na těžké půdě Českých Budějovic, které mají velice solidní mužstvo. Díky těm dvěma zápasům za šest bodů si můžeme na chvilku zhluboka vydechnout, neboť předtím jsme byli v tabulce pod tlakem. Pro nás bylo důležité, abychom se takticky připravili na největší zbraně soupeře, což je u Jihočechů rychlý přechod do útoku, a to se povedlo,“ pronesl Miroslav Koubek, kouč Votroků.

To domácí trenér David Horejš byl logicky nejen z výsledku zklamaný. „Prohra doma nás hodně mrzí. V prvním poločase naše hra ještě snesla nějaké měřítko, ovšem ve druhé části to bylo z naší strany hodně špatné. Čekal jsem od týmu mnohem víc,“ posteskl si.