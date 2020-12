Byla to tečka za skvělým pardubickým rokem. Východočeši v roli nováčka udrželi svou pozici v horní polovině tabulky. Za výhrou je nasměroval gól Michala Petráně, který nastoupil poprvé v základní sestavě a ve 13. minutě se prosadil po centru Solila v pokutovém území. Minulou sezonu strávil Petráň právě v Karviné.

Pardubičtí byli v první půli aktivnější. Při brazilské spolupráci poslal míč Ewerton do vápna, kde byl faulován Cadu. Míč na penaltu si vzal Ewerton, ale brankář Bolek jeho střelu vyrazil na břevno. Domácí gólman pak zlikvidoval i šanci Pfeifera.

"První poločas byl z naší strany vynikajicí, v tom druhém se domácí snažili o vyrovnání. Od 60. minuty už samozřejmě vrhli všechny síly do útoku," uvedl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Po změně stran měl dost práce i pardubický gólman Marek Boháč. Stejně jako v minulém kole předvedl důležité zákroky. Třeba v 66. minutě vyrážel střelu Papadopulose i dorážku Ostráka, o chvíli později na něj nevyzrál Mikuš.

"Dlouhé míče se nám moc nedařilo odvracet. Byly z toho nepříjemné šance, kdy nás podržel fantastický gólman Boháč," chválil kouč Novotný.

Pardubice potom uklidnil střídající David Huf, jenž v 72. minutě trefil odražený míč v pokutovém území a zakončil přesně. Huf je s pěti góly nejlepším pardubickým střelcem.

Pardubičtí jsou jako nováček na páté pozici FORTUNA:LIGY. "Je to fantastické, ale myslím, že jsme si to výkony zasloužili. Bylo vidět, že jsme se první ligy nepřišli jen zúčastnit. Hrajeme tam důstojnou roli. Je to samozřejmě jen necelá polovina sezona, chceme se dál snažit o co nejlepší výkony," prohlásil Novotný.

Karviná - Pardubice 0:2

Fakta – branky: 13. Petráň, 72. Huf. Rozhodčí: Zelinka – Kotalík, Pečenka. ŽK: Dramé, Mangabeira – Cadu, Čelůstka. Bez diváků. Poločas: 0:1.

MFK Karviná: Bolek – Santos, Dramé (46. Čmelík, 54. Janečka), Šindelář, Ndefe (80. Smrž) – Ostrák, Qose, Herc (46. Mangabeira), Bartošák – Haša (46. Mikuš), Papadopulos.

FK Pardubice: Boháč – Surzyn, Šejvl, Toml, T. Čelůstka – Solil, Tischler – Cadu (63. Sláma), Ewerton (75. Langedijk), Pfeifer (85. Hušek) – Petráň (63. Huf).