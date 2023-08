DOPLNĚNO O HLAS/Fotbalový matematický případ. Nula nemůže znamenat více než jedna. V případě, že neudržíte čisté konto a gól nedáte, tak s nulou na bodovém kontu nehnete… Pardubičtí fotbalisté potřetí ze čtyř domácích zápasů nerozvlnili síť. Za ještě bezbrankového stavu měli dostatek šancí na změnu skóre ve svůj prospěch. Místo vedení, a to klidně o tři góly, prohrávali. Z jedné šance Slovácka. Ve zbývajících sedmdesáti minutách už se výsledek nezměnil.

Pardubickým fotbalistům se na domácí půdě opět střelecky nedařilo. I kvůli tomu prohráli se Slováckem 0:1. | Foto: Milan Křiček

Zdroj: Tomáš Mach

FORTUNA:LIGA – 6. kolo: FK Pardubice – 1.FC Slovácko 0:1 (0:1)

Fakta – branka: 21. Kalabiška. Rozhodčí: Szikszsay – Hrabovský, Mokrusch. Žluté karty: Halinský, Hlavatý, Krobot, Helešic, Surzyn, Pikul – Hofmann, Trávník. Diváci: 3014. Sestavy - FK Pardubice: Budinský – Surzyn, Halinský, Kukučka, Tischler (77. Helešic) – Jak. Matoušek II (68. Sychra), S. Šimek (55. Zlatohlávek), Darmovzal, Hlavatý, Patrák (77. Pikul) – Černý (55. Krobot). Trenér: Radoslav Kováč. 1.FC Slovácko: Heča – Kalabiška (81. Srubek), Hofmann, M. Kadlec, Reinberk (86. Siňavskij) – Holzer (86. Doski), Havlík – Trávník, Kim (73. Valenta), Petržela (46. P. Juroška) – Vecheta. Trenér: Martin Svědík.

Zdroj: Tomáš Mach

Překopaná sestava aneb Téměř čtvrtina personálních změn v základní sestavě. Poprvé od začátku nastoupil stoper Kukučka a v základu se objevili také Šimek s Matouškem. Došlo i na změnu postů, když Darmovzal se z ofenzivního záložníka stáhl na defenzivního.

V prvním poločase častěji drželi míč na kopačkách hosté. Když se ale k němu dostali domácí, tak to stálo, až na vstřelenou branku za to. Nejsvětlejší chvilky měli pardubičtí hráči od 13. do 17. minuty. Postupně. Černý přiťukl míč hlavatému, který přihrál do běhu Matouškovi. Křídlo si připravilo balon na střelu, ale Heča vyrazil na roh. Po centru do vápna ukončil akci nůžkami Šimek. Poněkud tupými, protože mířil slabě doprostřed. Na konci první čtvrthodiny vyslal za obranu Darmovzala, který sice posadil protihráče na zadek, ovšem jeho následnou ránu obránce zblokoval. A síť nenapnul ani Patrák. Černý se dostal před svého strážce, od brankové čáry poslal míč pod sebe, rovněž další gólovou ránu zastavil skokem hostující hráč. Podle nepsaných fotbalových zákonů musel přijít trest.

Nestárnoucí rychlonožka Petržela si zaběhl za obranu, jeho centr propadl na zadní tyč, kde číhal Kalabiška. Klidně si tam mohl vypít kávu. Stačilo mu však vložit do přihrávky nohu a se štěstím o tyč otevřel skóre. Na časovém ukazateli svítila 21. minuta. Naopak štěstí odvrátilo tvář od Pardubic v nastaveném času. Hroťák Černý se nemohl dívat na to, že jeho spoluhráči nestřílí z dálka. A tak v nastavení napřáhl někde dva metry za velkým čtvercem a zvuk břevna zní Hečovi v uších ještě teď…

Do druhého poločasu vstoupily odhodlané Pardubice. Šimek unikl po křídle, načechral míč do šestnáctky a Patrákův volej letěl metr vedle. V 56. minutě to ale hořelo v jejich pokutovém území. Požár uhasili všemi silami. Respektive obě střely, které směřovaly mimo Budinského dosah domácí ochránci zastavili. Především Juroška měl na kopačce zvýšení náskoku svého týmu. Oba tábory příznivců se rozhodně nenudily. Nejdříve Darmovzal vratnou příhrou vyzval k vyrovnání Krobota, ten zamířil vedle. Na druhé straně zahrozil po dvou přihrávkách do běhu hostujícím hráčům Vecheta. A poté Kukačka vystihl špatnou přihrávku v situaci dva na jednoho. V 66. minutě Budinský leopardím skokem zastavil gólovou hlavičku Vechety po přesném centru Havlíka. Tři minuty před koncem řádné hrací doby vystřelil Havlík a v ochozech to jen zahučelo, protože jeho pokus letěl těsně nad. Závěrečný tlak Pardubic ke gólu nevedl. Domácí se propracovali ke dvěma rohům, ale Slovácko si situaci hravě zkontrolovalo.

Radoslav Kováč, trenér FK Pardubice:

"V prvním poločase jsme měli dobrou pasáž, kdy jsme si vytvořili tři čtyři šance. Máme ale velký problém se střílením branek. Byl to čtvrtý zápas doma a kromě Karviné jsme třikrát neskórovali. O tom není potřeba se dál bavit. Když nedáme branku, nemáme šanci vůbec myslet na nějaké body. Potom dostaneme gól po situaci, kdy propadneme po dlouhém balonů. Petrželka dal hezký míč na zadní tyč, kde vyplaval sám Kalabiška. V tomto případě jsme se v komunikaci moc nepředvedli. V 55. minutě jsme prostřídali, ale to střídání nám celkově ve všem uškodilo. Kluci, kteří šli na hřiště, vypadali na tréninku skvěle, ale ten zápas je samozřejmě úplně jiný.Bohužel jsme hru neoživili. Na druhou stranu Slovácko si velmi zkušeně hlídalo vedení. Trochu se stáhli do dolního postavení, dobře bránili a hráli na brejky. Dali do hry Jurošku, který nám neustále chodil do rozběhu. Pomáhali jsme jim tím, že jsme zbytečně ztráceli míče. Tím pádem, jsme se museli pro ně běhat k nim na polovinu a chyběli nám síly směrem do ofenzivy. Ve druhé poli jsem nějak vnitřně cítil, že nemáme jak dát gól. Očekávál jsem, že vystupňujeme tlam, ale nebylo tam nic. Nedostávali jsme se do šancí. Opakuji, střídající hráči kvalitu nepřinesli."