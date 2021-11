Celkem dlouho hráli Východočeši s pražskou Slavií ve 14. kole FORTUNA:LIGY nerozhodnou partii. Jenže hosté v Ďolíčku mezi 58. a 64. minutou skórovali třikrát a zápas nakonec dovedli k vítězství 5:0.

„Je to obrovské zklamání. Do zápasu jsme vstoupili dobře a odehráli velice dobrý první poločas. Ve druhé půli jsme během pěti minut třikrát inkasovali a bylo po utkání. Potom jsme tahali za kratší konec,“ řekl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Pardubice podruhé v ročníku neproměnily za stavu 0:0 penaltu. Tentokrát si vzal míč kapitán Jan Jeřábek, ale gólman Mandous jeho střelu ve 31. minutě zápasu vyrazil.

„Gól by nás samozřejmě povzbudil, ale nemyslím si, že by se hra rozpadla. Fungovali jsme stále dobře,“ popisoval trenér Novotný.

Penaltu sudí nařídil až po zásahu kolegů od videa, po sérii pardubických rohů zahráli hosté rukou. Stejně jako Cadu v duelu se Zlínem penaltu Jeřábek neproměnil.

FORTUNA:LIGA - 14. kolo: FK Pardubice - SK Slavia PrahaZdroj: Ladislav Nussbauer

Šance Slavie? Už ve 3. minutě Ousou hlavičkoval do tyče. A v závěru poločasu Boháč chytil střelu Krmenčíka, vzápětí ho neprostřelil ani Stanciu.

Gólostroj Slavie se rozjel v 58. minutě, kdy centr z pravé strany uklidil do sítě Krmenčík. Stejný hráč pak po rychle akci skóroval osamocený podruhé.

„Při první brance jsme měli otevřenou levou stranu, do té doby jsme to zachytávali. Byly to tři situace za sebou, v nichž jsme propadli. Soupeř toho využil a rozhodl zápas,“ dodal Novotný.

Dvě přesné střely potom předvedl střídající Lingr, na 5:0 uzavřel Ekpai. V nastavení se prosadil poslední ze střelců ještě jednou, ale kvůli ofsajdu gól neplatil.

„Chtěl bych poděkovat týmu, jak jsme zápas odehráli, i vzhledem k programu. A divákům, kteří nám vytvořili domácí prostředí. Vystupňovaným výkonem ve druhém poločase se nám podařilo zápas otočit na naši stranu. Trpělivou hrou jsme si zápas připravili. Výsledkově to vypadá jednoduše, ale Pardubice hrály velice nepříjemně,“ prohlásil Jindřich Trpišovský, kouč Slavie.

Pardubice - Slavia 0:5

Fakta – branky: 58. a 63. Krmenčík, 64. a 75. Lingr, 80. Ekpai. Rozhodčí: Petřík – Horák, Paták. ŽK: Šimek, Cadu. Diváků: 3492. Poločas: 0:0.

FK Pardubice: Boháč – Halász, Šejvl, Toml, T. Čelůstka – Jeřábek (81. Ramos Junior) – Kostka (71. Huf), Tischler, Šimek (71. P. Černý), Cadu (81. Lee) – Chytil (88. Lupač).

SK Slavia Praha: Mandous – Bah, Ousou, Kačaraba, Oscar (82. Olayinka) – Holeš (72. Madsen), Hromada – Masopust (72. Ekpai), Stanciu, Plavšič (39. Lingr) – Krmenčík (72. Kuchta).