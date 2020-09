„Rádi bychom přivedli ještě jednoho útočníka. Máme rozjednané dva hráče a v řádu dnů budeme definitivně vědět, jestli se nám to povede,“ uvedl Vít Zavřel, sportovní manažer FK Pardubice.

Na radaru prvoligového nováčka mají být hráči z českého trhu. Jeden z nich je cizinec, který již ovšem delší dobu působí v Česku.

I po utkání v Ostravě, které Pardubičtí prohráli 0:3, se možné posílení útočných řad skloňovalo. „Nepadlo ještě poslední slovo. Snaha tady rozhodně je,“ řekl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Zkouška brazilského útočníka, který s Pardubicemi trénoval, totiž nesměřovala k navázání delší spolupráce. „Po vzájemné dohodě odletěl na začátku týdne zpátky do Brazílie. Důvod byl ten, že nezvládal zátěž, kterou hráči mají v tréninkových jednotkách. Na jaře se soutěže v Brazílii nehrály, kvůli vízům pak přicestoval prakticky na poslední chvíli,“ vysvětluje Zavřel.

Dvaadvacetiletý Madalena už před dvěma roky neuspěl na zkoušce v Liberci. Nyní se mu po zátěži ozvalo svalové zranění. „Víme, že nemáme nyní prostor, abychom ho zde třeba půl roku dávali do pořádku,“ dodal Zavřel na téma brazilský útočník.

Na posílení kádru zbývají necelé dva týdny. Kvůli pozdějšímu startu sezony letos skončí přestupové okno pro profesionální hráče až v pondělí 5. října. Do té doby Pardubičtí odehrají duely ve vršovickém Ďolíčku proti Liberci a na stadionu Slovácka.

VELMI DOBRÝ ÚVOD

Jako nováček už za sebou mají Východočeši čtyři zápasy, ve kterých vybojovali čtyři body. Zdolali Teplice, vzali body mistrovské Slavii.

„Úvodní tři kola jsme zvládli velice dobře po všech stránkách. Nezalekli jsme se první ligy a byli v každém utkání minimálně vyrovnaným soupeřem,“ poznamenal sportovní manažer.

Poslední utkání už se Pardubicím tolik nevydařilo, když prohrály v Ostravě. „Čtvrtý zápas na Baníku byl celkově nevydařený, a to od první do poslední minuty. Je to o tom, abychom se z toho poučili a správně vše vyhodnotili,“ doplnil Zavřel.

Tuto neděli Pardubičtí hostí Liberec, znovu v Praze. Na stadionu Bohemians již odehráli dva zápasy.

„Organizačně je to pro kolegy hodně náročné, ale zvládáme to. Cítíme se tam velice dobře, spolupráce s lidmi z Bohemians je velmi dobrá,“ řekl Zavřel a k atmosféře při zápasech připojil: „Pro naše kluky je to obrovská podpora. I díky tomu jsme dva domácí zápasy výsledkově zvládli.“