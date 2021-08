Na první větší šanci si Pardubičtí počkali třicet minut a hned šli do vedení. Z levé strany odcentroval Čelůstka a hlavou mířil přesně Mojmír Chytil. Ten nastoupil od začátku místo Černého a vstřelil první gól po příchodu z Olomouce.

Do té doby byli aktivnější hráči Bohemians, kteří hráli směrem ke kotli svých fanoušků. I za stavu 1:0 měli několik příležitostí, jenže střelu Bederky zblokoval Cadu a ke konci první půle skvěle zasahoval brankář Markovič. Na druhé straně zakončoval Chytil, ale míč se do branky nedostal.

Jeden z hlavních momentů druhého poločasu? Pardubické střídání tří hráčů najednou v 64. minutě. Vzápětí si Pavel Černý vyměnil míč se Slámou a po spolupráci právě střídajících hráčů překonal Bačkovského.

Pardubickou výhru pak ještě pojistil Tomáš Solil, kterého do šance vyslal Cadu. Východočeši v Ďolíčku přehráli Bohemians 3:0.

"Naše mladé mužstvo potřebovalo impuls, aby se uklidnilo. Tato výhra nás povzbudí. Vsadili jsme především na bojovnost a nasazení," uvedl po utkání pardubický trenér Jiří Krejčí.

"Jedním slovem ostuda, prohrát 0:3 po takovém výkonu, to by se stál nemělo. Náš projev byl profesorský, bez pohybu. Pardubicím pak svědčilo, že hrály na brejky. My bychom dnes při herní převaze gól nevstřelili, střel na bránu bylo minimum," řekl Luděk Klusáček, trenér Bohemians.

Pardubice – Bohemians 3:0

Fakta – branky: 31. Chytil, 65. P. Černý, 83. Solil. Rozhodčí: Hrubeš – Hájek, Dobrovolný. ŽK: Nový - Jeřábek. Diváků: 2384. Poločas: 1:0.

FK Pardubice: Markovič – Cadu, Čihák, Toml, T. Čelůstka (83. Lupač) – Jeřábek (64. Červ), Solil – Tischler, Beran (64. Sláma), Kostka (89. Huf) – Chytil (64. P. Černý).

Bohemians Praha 1905: Bačkovský – M. Dostál (71. Květ), Bederka, Köstl, Vondra – Ljovin (71. Bartek), Vacek – Fulnek (58. Chramosta), Hronek, J. Kovařík (86. Nový) – Necid (71. Keita).