Fakta - branky: 27. Jaroň, 36. Šín, 62. Smékal, 79. Smékal z penalty - 2. Jirásek, 83. Huf. Sestavy - Baník Ostrava: 1. poločas: Číž – Zálešák, Blahuta, Harušťák, Fulnek – P. Jaroň, Boula, Šín, Stojičevič, Cienciala – Bitta. 2. poločas: Číž – Zouhar, Temel, Kostka, Sotorník – Guzík, Boháč, Říha, Holaň, M. Jaroň – Smékal. FK Pardubice: Letáček (46. Markovič) – Kostka (64. Halász), Čihák (46. Toml), Opluštil, Hranáč – Červ (46. Vít), Jirásek – Tischler (64. Lee), Kateřiňák, Rezek (64. Lupač) – Černý (46. Huf).

Vstup do zápasu ale vyšel východočeskému týmu na jedničku. Po akci Tischlera a Kostky vstřelil už ve druhé minutě úvodní gól Jirásek. Postupně se aktivita přesunula na kopačky Baníku. Ostravští poslali na trávník mladé talentované hráče, kteří nešetřili pohybem, čímž dělali svému protivníku velké problémy. Domácí stačili ještě do poločasu výsledek otočit. Také proto, že v závěru půle nevyužil příležitost Tischler.

O přestávce udělali trenéři obou týmů několik změn. Domácí obměnili téměř celou jedenáctku. Po hodině hry vstřelili třetí branku. Po další střídání hra hostů ožila. Rychlostí soupeře trápil zejména Lee, ovšem skóre se měnilo na druhé straně. Baník zvýšil na 4:1 zásluhou proměněné penalty.

V závěru snížil Huf na konečných 2:4 a tímto výsledkem také skončilo úvodní vystoupení Pardubic v základní skupině. K dalšímu duelu zimní Tipsport ligy se tým vydá ve čtvrtek 13, kdy se znovu v Ostravě střetne s Karvinou. A příští neděli odlétá na soustředění do Španělska.

Jiří KrejčíZdroj: Luboš Jeníček

Pardubický trenér Jiří Krejčí

„Měli jsme v sestavě nakolik nových hráčů a na sehranosti to bylo znát Nejsme spokojení s počtem inkasovaných branek a pochopitelně ani s výsledkem. Až na nějaké pasáže se nám naše hra příliš nelíbila. Nasadili jsme do hry testované hráče, u některých jsme byli s výkonem spokojeni, u některých naopak. Byl jsem spokojený s Rezkem, hrál dopředu zajímavě. Velmi dobře zahrál Hranáč a to i přesto, že nenastoupil na svém postu.“