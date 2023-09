Neopakovat loňský podzim. V žádném případě ani v nejmenším. Pardubičtí fotbalisté totiž schytali v Teplicích debakl. Tehdy se jednalo o první venkovní utkání jejich nového trenéra. Radoslav Kováč by nejraději datum 2. října 2022 vymazal ze své paměti. Prohra 1:5 jde na jeho vrub, protože absolutně netrefil sestavu. Zkoušel experimenty, od kterých ale rychle upustil. Nepovedl se mu ani druhý výjezd do sklářského města, když ve skupině o záchranu vyhráli domácí 1:0, což přispělo k tomu, že se vyhnuli baráži na úkor Pardubic.

Radoslav Kováč chce v Teplicích hlavně zavřít zádní vrátka. | Foto: Radek Klier

FORTUNA:LIGA – 7. kolo:

FK Teplice (9. místo, 8 bodů, 6:6 – FK Pardubice (13. místo, 4 body, 4:9)

Sobota 15:00, AGC Aréna Na Stínadlech

Do třetice všeho dobrého. Toto rčení si hlavní pardubický kouč opakuje, lépe řečeno přeje pro sobotní utkání. Jeho svěřence však čeká soupeř, který je po březnové výměně trenéra jako vyměněný. Za Jiřího Jarošíka přišel Zdenko Frťala a od poloviny dubna nedopustil byť jedinou prohru na svém trávníku. V letošní sezoně přitom Tepličtí hostili Plzeň, kterou porazili a dokonce obrali o dva body do té doby stoprocentní Spartu.

„V domácím prostředí jsou Teplice silné. Nečeká nás nic lehkého. Mají dobrou organizaci. Jejich hráči se potkali na úvod sezony s formou. Věřím ale, že na to budeme dobře připraveni. Musíme hlavně zlepšit produktivitu,“ má jasno Radoslav Kováč.

A rozhodně nemluví do větru, protože jeho chlapci mají s Jabloncem nejhorší útok celé soutěže. Na druhou stranu oproti loňskému ročníku podstatně vylepšili obranu. Bez utkání na Spartě inkasovali pouze čtyřikrát. Nicméně třikrát z toho prohráli 0:1.

Teplice platily pro pardubické fotbalisty dlouho jako příjemný protivník. Minimálně co se týče výsledků. V posledních osmi zápasech nad nimi šestkrát zvítězili. Jenže loňská sezona vše změnila. Vylepšit si zpět bilanci mohou Kováčovci za několik hodin.

„V Teplicích budeme chtít odehrát velmi kvalitní utkání. Je to poslední zápas před reprezentační pauzou, proto nechceme, aby se ty nůžky v ligové tabulce ještě více rozevřely. Nechceme panikařit, ale potřebujeme urvat body při venkovních zápasech, protože jsme jich doma už dost ztratili,“ připomíná Kováč.

Trochu optimismu mu vlévá do těla fakt, že v pohárovém utkání v Mostě se mohl třikrát radovat ze vstřelené branky. I když… FORTUNA:LIGA je úplně někde jinde než střet s třetiligovým protivníkem. Na druhou stranu zatímco v některých prvoligových zápasech mají cvičení na téma Běhání bez balonu, tak ve druhém kole MOL Cupu si střihli lekci: Míč věčně u nohou…

„Věřím, že nám výhra v Mostě pomůže do dalších utkání. Byl to sice duel s třetiligovým týmem, ale pořád se výhra s nulou vzadu počítá. Pohárové zápasy bývají specifické a hrozně těžké. Pozitivní je také to, že jsme vstřelili tři góly. Každá výhra je pro náš mladý tým dobrá,“ podotýká Radoslav Kováč.