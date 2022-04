V neděli proti Bohemians si ale Vacek musí dát pauzu. Ne, nemá žádné zdravotní trable, ani disciplinární trest. Do hry proti bývalému klubu ho nepustí ohavná česká klasika. Domluvy klubů v duchu: Hrál jsi za nás, tak proti nám nenastoupíš… "Z pozice hráče se mi to vůbec nelíbí. Jedná se o českou specialitu. Nikde jinde, kde jsem působil, jsem tyto praktiky nezažil," podotýká Kamil Vacek pro Deník.

O záchranu – 2. kolo

FK Pardubice (14., 27 b., 36:67) – Bohemians Praha 1905 (13., 27 b., 36:58).

V základní části: 3:0 (doma), 2:1 (venku).

Neděle 16:00, hř. Ďolíček

Jaké to je jít z tréninku do kabiny s vědomím, že do mistrovského utkání nezasáhnete?

Je to nepříjemné a strašně mě to mrzí. Když jsme po kupě, tak dokážeme být nebezpeční pro kohokoliv. Spolu s kluky se cítím být zodpovědný za naší kabinu, takže jim budu alespoň držet palce.

Není to první případ v pardubickém týmu. Ale první ve skupině o záchranu. Štve vás to o to víc?

K fotbalu to patří a já s tím nic neudělám. Na druhou stranu v kabině jsou kluci, kteří čekají na svou šanci, tak ať se ukáží. Věřím, že jsme silní. Ne jako jednotlivci, ale jako tým. Pokud kdokoliv vypadne, musíme si s tím poradit. Já myslím, že to kluci i beze mě zvládnou.

Co byste řekl na adresu domluv klubů, že hráči, kteří tam naposledy působili, nesmějí ve vzájemných zápasech nastoupit?

Z pozice hráče se mi to vůbec nelíbí. Jedná se o českou specialitu. Nikde jinde, kde jsem působil, jsem tyto praktiky nezažil.

Jak se vůbec Kamil Vacek ocitl v Pardubicích?

Z ciziny jsem se vracel s vědomím, že si chci v České republice ještě zahrát v první lize. Dva a půl roku v Bohemce bylo po všech stránkách složitých. V zimě jsem dělal další kariérní rozhodnutí. Dostal jsem několik nabídek, ale ta z Pardubic mě velice zaujala. Oslovil mě zájem manažera pana Shejbala i sportovního ředitele pana Zavřela. Více než kdy jindy, jsem se chtěl rozhodnout tak, aby mi to dávalo smysl. Na sklonku kariéry jsem chtěl odejít do prostředí, kde se budu cítit dobře. Přesto, že máme v Pardubicích enormně složitou půlsezonu, jsem tady naprosto spokojený.

Pardubický fotbalista Kamil Vacek byl u toho, když jeho tým senzačně vyloupil jabloneckou Střelnici.Zdroj: Radek Klier/FK Pardubice

Baví mě předávat zkušenosti

Napadlo vás v průběhu kariéry, že se fotbalově vrátíte do hlavního města kraje, kde jste se narodil?

Upřímně řečeno, v koutku duše jsem doufal, že se budu moct vrátit do Olomouce. Neodešel jsem tam odtud, jak bych si představoval. V době, kdy mi bylo sedmnáct, to tam bylo hodně složité. V Olomouci mám spoustu kamarádů mezi hráči, znám i trenéry, kteří mi ve fotbalové kariéře hodně pomohli. Jedním z důvodů, proč jsem si vybral Pardubice, byl ten, že pocházím kousek od Ústí nad Orlicí. Něco mi našeptávalo, že to bude správné rozhodnutí.

Když už Pardubice postoupily do nejvyšší soutěže nabraly vaše myšlenky co dál, reálnější obrysy?

Pardubice jsem sledoval dlouhodobě, protože od nás z Dolní Dobrouče tady hrálo spousta kluků, jako Adam Nágl, Honza Řehák, Petr Felgr. A shodou okolností i pod panem Krejčím. Takže jsem věděl, jaký je to trenér (pousměje se). Už když Pardubice postoupily do první ligy, tak jsem je první sezonu po očku sledoval. Upřímně řečeno, nevěřil jsem, že tady budu moct být. Teď tady jsem a chci Pardubicím pomoct zachránit se v lize.

Jak hodnotíte své dosavadní angažmá?

Když jsem přišel, tak jsem cítil, že je naše mužstvo opravdu dobře přichystané. Pak nás skolil norovirus, což bylo strašně nepříjemné. Pro klub jako Pardubice, bylo hodně náročné hrát anglické týdny. Sebralo nám to vítr z plachet. Nicméně, ani jednou jsem nezažil moment, že by mužstvo kleslo na mysli. Doufám, že těžké zápasy budeme zvládat, čímž ukážeme, jak spolu držíme.

Minimálně můžete na mladší spoluhráče působit jako mentor…

Nikdy jsem se nechtěl vyprofilovat do role mentora (směje se). Na druhou stranu to beru jako přirozený vývoj fotbalisty. Chci jim být tím nejlepším příkladem. Kluci vidí, jak se na tréninku snažím, kolik toho naběhám, jak pracuji. Pak sami za mnou chodí a říkají mi, že takový příklad potřebovali vidět. Za to jsem pochopitelně rád.

Zachránit! Kapitán Jeřábek stojí v osmatřiceti před nejtěžším úkolem své kariéry

Baví vás tedy předávat zkušenosti mladším a vlastně je pomáhat fotbalově vychovávat?

Baví. Opravdu musím říct, že baví. Uvidíme, jak se můj život bude po konci hráčské kariéry vyvíjet. Baví mě, když jim předávám zkušenosti přirozenou, nenásilnou formou. A ne, když se musí člověk do té pozice nutit. Tady cítím, že je to od nás starších hráčů, ať už ode mne či Pavla Černého a Honzy Jeřábka správně nastavené.

Jak jste to měl vy s mazáky, když jste byl bažantem? S jakými veličinami jste začínal? Kdo vám nejvíce pomohl se rozkoukat v dospělém fotbale?

Když jsem začínal, tak byla situace úplně obrácená. Zatímco v Pardubicích jsme tři starší hráči a zbytek mladí kluci, tak v Olomouci jsem byl široko daleko jediný mladík v mužstvu. Hráli tam kluci jako Standa Vlček, Radim Kučera, Martin Vaniak, Radim König.

Takže jste jim pucoval kopačky?

To zase ne, ale dávali mi to pořádně sežrat. Musím ale říct, že třeba Radim Kučera, se kterým jsem byl i v Bielefeldu, kde s námi působil rovněž Petr Gabriel, vděčím za hodně. Oni mně ukázali cestu, kterou jsem měl jít. Díky tomu jsem pak byl schopen prorazit i ve Spartě. A pak si tu fotbalovou kariéru užít.

Kamil Vacek bude u míče dřív než jeho jablonecký protivník.Zdroj: Radek Klier/FK Pardubice

To by byla naprostá šílenost

Ápropos, proč se Vacka v Bohemians bojí, když ho stejně nestavěli?

To je otázka na jejich vedení. V Bohemce se mi ale líbilo. Speciálně pan Jakubovič se ke mně vždy choval skvěle. Opakuji, že mě to mrzí a také, že podobné zákazy do fotbalu nepatří.

Bohemce vůbec Pardubic nejdou nějak pod vousy. Zabraly jim Ďolíček, oba zápasy v základní části vyhrály. Vloni skončily výše než klokani. Nevzniká tam již averze?

Ta situace je tak daná, ať chcete, nebo nechcete. Teď mluvím o době, když jsem ještě byl v Bohemce. Když přijedou na Bohemku Pardubice, tak to každý bere tak, že musíte vyhrát. Všichni to mají nastavené tak, že koho jiného porazit. Teď pro změnu mluvím za Pardubice. Proti nám není jednoduché hrát, věřím, že to Bohemce ukážeme znovu.

Vy jste tam působil, jak nesou v Bohemians pardubickou přítomnost ve svém domově? Do toho hřiště dostává dvojnásobně zabrat…

Musíme se bavit o dvou rovinách. Z pozice vedení Bohemians je to ekonomicky výhodné. A co se týče hráčů, bylo to špatné. Hřiště v Ďolíčku patří k nejhorším v lize a bylo hodně rozbité. I když se trávníkáři snaží dělat zázraky. Herní plán je nastavený tak, že hrajeme skoro celou zimu a v létě je pak velká pauza.

No a třetí rovinu by mohli představovat fanoušci klokanů. Prskají hodně?

Samozřejmě, fanoušci by chtěli, aby na jejich stadionu hrálo jen domácí mužstvo.

Trenéra Krejčího budí fotbal ze spaní. Tři červené do půl hodiny ještě nezažil

A dokonce se může stát, že Pardubice zůstanou v lize a Bohemka vypadne. Dokážete si, co vy, ale Bohemáci tuto absurdní situaci představit?

Pro spoustu skalních fanoušků Bohemians by se jednalo o naprostou šílenost. Já věřím, že nám Pardubicím se povede záchrana. Na úkor kohokoliv.

Takže, pokud zahučí Bohemka, vám to vadit nebude?

Teď už momentálně ne (usměje se).

Proč se podle vás Bohemka tak trápí? Jasně, odešel Kamil Vacek…

Tak mnou to nebude, protože jsem tolik příležitostí nedostal (úsměv). Ale vážně. Je těžké se k tomuto takhle otevřeně vyjádřit. Pochopitelně svůj názor na to mám, ale nechal bych si ho pro sebe.

Kamil Vacek se po příchodu do Pardubic stal oporou týmu. Zdroj: Radek Klier/FK Pardubice

Pod větším tlakem je Bohemka

Kdo je favoritem nedělního duelu, respektive, kdo jde do utkání s vyšším sebevědomím? Máte na klokany nabito?

Každý zápas bereme jako malé finále. Věřím, že neprohrajeme. Bohemka vstupuje do zápasu s dlouhou sérii bez vítězství. Vyšší tlak je na ní. Navíc, není náhoda to, jak dokážeme vzájemné zápasy zvládat.

Pardubice dvakrát vyhrály, ale nový trenér Veselý je z působení z Chrudimi velmi dobře zná.

Pan Veselý pochází také od nás z kraje. Jako malý kluk si hi pamatuji, když trénoval Letohrad. Má k našemu kraji blízko, ale teď to bere tak, že mu jedno proti komu Bohemka hraje. Potřebují také získávat body, protože dole v tabulce je to tam všechno tak sevřené, že každý bod má cenu zlata.

Hrajete venku a v tomto případě se výhoda domácího prostředí potírá.

Počítá (rozesměje se)

Jak je na tom váš tým po překvapivé výhře v Jablonci?

Zvládli jsme ohromně těžký zápas venku. Proti týmu, který má disponuje kádrem, co nepatří do spodní poloviny tabulky. Pro nás mají body cenu zlata a my jedem na Bohemku vyhrát.

Vyběhl na San Siru, teď Patrák přišel vytáhnout Pardubice ze sestupové kaše

Pojedete kluky povzbudit z V.I.P. sektoru?

Pokud nehraji, jsem hrozně nervózní. A to tak, že se nemůžu na náš zápas koukat ani v televizi. Ale kluky pojedu povzbudit, i kdybych měl jen sedět v kabině a koukat do zdí…

Se třemi týmy z pěti máte lepší bilanci vzájemných zápasů. Ale jako na potvoru rozhoduje počet bodů po základní části. A tam jste si to prohrou v Karviné „pohnojili“. Co na toto kritérium říkáte?

Za mě by měly rozhodovat vzájemné zápasy. A potom skóre. Je to prakticky jiná soutěž. Musíme to vzít jako fakt a udělat tolik bodu, aby nám to stačilo.

Trochu tragikomická situace, za současné situace, 14. Pardubice a ve druhé lize 3. Sparta B, by jste do baráže ani nešli. Sledujete o to více druhou ligu?

Když jsem přišel do Pardubic, tak jsem si řekl, že se nebudu na tabulku vůbec koukat. Z důvodu toho, jak je situace složitá a jaké zápasy nás čekají. Měli jsme velký těžký los. Chtěl bych své předsevzetí dodržet. Máme před sebou ještě kola. Uvidíme, jak v nich dopadneme. Pak můžeme řešit, co bude dál. S něčím kalkulovat předem, je hodně na hraně. Navíc jsem slyšel, že i druhá liga je nahoře strašně vyrovnaná, takže se tam může stát cokoliv.