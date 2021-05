Zcela odlišné pozice. Domácí Příbram musí vyhrát, aby ještě mohla udržet naději na záchranu v nejvyšší soutěži. To nováček z Pardubic už je delší dobu v klidu na sedmé pozici a pohodovou sezonu ještě může vyšperkovat. Zápas 33. kola FORTUNA:LIGY Příbram – Pardubice začíná v neděli od 17 hodin.

Fotbalisté Pardubic ve FORTUNA:LIZE. | Foto: Luboš Jeníček

Východočeši mají stále možnost být pátí. Tato pozice po triumfu Slavie v MOL Cupu znamená vstupenku do nové Evropské konferenční ligy. „Kdo by to byl řekl, že by se to mohlo stát. Nějaký vtípek občas padne, ale kdyby se to povedlo, tak samozřejmě nebudeme proti. Nyní jdeme zápas od zápasu,“ říká záložník Michal Hlavatý, jenž se vrací z marodky.