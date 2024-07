"Věřil jsem, že jsme minulý týden na Spartě vykročili správným směrem.", svěřil se jeden z nejzkušenějších hráčů východočechů. Bývalý reprezentant ani ve svých 37 letech nenese porážky lehce. "Dnešní zápas, to byla taková velká facka. To je prostě fakt a nemá cenu se za něco schovávat." hodnotil Vacek nezdařený sobotní výkon pardubických.

Kamile, jak byste zhodnotil první domácí zápas sezony?

Zápas se mi hodnotí velmi těžce. Věřili jsme, že první zápas doma zvládneme a odstartujeme dobře do sezonu. Musím uznat, že Karviná hrála velmi dobře a my jsme celou dobu tahali za kratší konec. Nevím, jak jinak hodnotit zápas, ale tohle jsou fakta.

S jakou taktikou jste do zápasu šli?

Viděli jsme zápas z minulého kola, kdy Karviná hrála proti Liberci a hrála velmi dobře. Kdyby tehdy zápas zlomila a přidala Liberci druhý gól, tak by to dopadlo jinak. Nám dnes náš plán nefungoval a nedokázali jsme na hřišti na Karvinou pořádně reagovat. Ale takový je někdy fotbal a my se z toho musíme poučit. Je to hodně na nás, na starších hráčích, ale dnes nám opravdu taktický plán nevycházel.

Bylo to tím, že Karviná hrála tak dobře, nebo jste neplnili svůj plán?

Musíme si to zanalyzovat na videu, jestli Karviná hrála tak dobře, nebo jsme nehráli tak, jak chtěli naši trenéři a podle toho, jaké nám dávali úkoly. Je to škoda. Někdy se takový zápas zlomí, když vyjde jedna akce. My jsme bohužel naše náznaky nedokázali dotáhnout do konce. Věřím, že by pak by Karviná přestala hrát, tak jak hrála. Ten zápas nám prostě proklouzl mezi rukama.

Co musíte změnit do příštího zápasu v Budějovicích?

Sezona je velmi dlouhá. Měli jsme v týmu opravdu hodně změn. Všichni bychom chtěli, aby to šlo hned od začátku. Ale když si uvědomíme, že nám odešlo sedm hráčů ze základní sestavy… Ten zásah do mužstva byl opravdu znatelný. Do toho přišli i noví trenéři.

Jak se tým vůbec s novými trenéry sžívá?

Musím říct, že cítím, jak trenér Saňák se svým týmem pracuje na 120 %. Dělají vše proto, aby do nás dostali takovou tu herní mapu, kterou chtějí. Věřil jsem, že jsme minulý týden na Spartě vykročili správným směrem, ale ten dnešní zápas, to byla taková velká facka. To je prostě fakt a nemá cenu se za něco schovávat.

Vaše střídání bylo vynucené kvůli zranění, nebo šlo o taktické střídání?

To patří k fotbalu. Stále jsme prohrávali a trenér chtěl dostat do hry další útočné hráče. V tu chvíli, kdy jsem střídal jsem pořád věřil, že to můžeme zlomit. Měli jsme tam takové tři šance. Opravdu jsem cítil, že to kluci zvládnou. Ale bohužel.