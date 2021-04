Oba týmy v minulém týdnu přehrály Slovácko. Pardubičtí v dohrávce, na kterou navázali nedělní výhrou v Brně. Letenští pak tým trenéra Martina Svědíka zdolali na svém stadionu 1:0.

„Utkání proti klubu, který je na druhém místě tabulky, nikdy nemůže být jednoduché. Navíc Sparta je velkoklub se vším všudy a v utkání bude favoritem,“ nepřekvapí slova pardubického trenéra Jiřího Krejčího.

Když se hrálo v prosinci na Letné, Východočeši rozhodně nepropadli, ale prohráli 0:2. S jistou záchranou v kapse nemají co ztratit ani v dnešním duelu.

„Na definitivní jistotu záchrany nemyslíme. Jistě, dává nám to trochu klidu, ale na to se před zápasem nedá myslet. Obzvlášť, když jdeme do zápasu proti Spartě. Každý se chce ukázat v co nejlepším světle,“ řekl Krejčí.

Trenér bude hráčům připomínat hlavně odvahu. „Víme, že Sparta má velkou ofenzivní sílu, na druhou stranu občas má okénka v obraně. Určitě budeme chtít hrát odvážně. Být pasivní, to je cesta do pekla,“ doplnil kouč.

V jeho sestavě bude stále chybět obránce Surzyn, ale kouč může po vypršení trestů plánovat i návraty. „Radost máme i z toho, že v pořádku je Kostka, který vynechal poslední zápas,“ poznamenal Krejčí.

Do konce ročníku zbývá sedm zápasů. Pardubice hrají o co nejlepší umístění, Sparta zase usiluje o potvrzení druhé příčky v tabulce.

Sparta bez Krejčího mladšího



Krejčí mimo hru. Přesněji hráč Sparty Ladislav Krejčí mladší, kterému kluboví lékaři diagnostikovali zlomeninu v zánártní kůstce na noze. Spartě může chybět až do konce ročníku. Krejčí mladší nedohrál první vzájemný duel s Pardubicemi, když loktem udeřil do obličeje Tomáše Solila a byl vyloučen. Na hřišti se tak s pardubickým záložníkem nepotká. „My jsme si to už vysvětlili, věřím, že to bylo v zápalu boje. Bral bych to teď jako souboj s každým jiným hráčem,“ prohlásil Solil. Ten očekává velmi náročné utkání. „Když má Sparta čas na svou kombinaci, tak je potom nebezpečná. Musíme tomu zabránit,“ dodal Solil před zápasem.