Hrával jste za Pardubice na Vinici i v pražském azylu. Teď je uprostřed města nový stadion. Co jste říkal tomu, že se dílo podařilo dotáhnout do úspěšného konce?

I když s tím prostředím to také není úplně pravda. Hlavní tým se totiž přestěhoval do CFIG Areny. Těšíte se tam?

Pochopitelně určitá výhoda to je. Nicméně kádr se za ty dva roky, co jsem tady nebyl, strašně moc obměnil. Zůstalo tady pár kluků, se kterými jsem hrál. Dá se tedy říct, že kádr je prakticky nový. Vyměnili se i trenéři. Doufám, že si to sedne a budeme fungovat.

Do Pardubic jdete už potřetí. Podruhé na přestup. Proč vás to láká sem a ne k vám na Moravu?

Určitě chci mít vetší herní vytížení než v Jablonci. Doufám, že ho tady budu mít. Každopádně o to zabojuji. A samozřejmě v Pardubicích to znám. Působil jsem tady asi dva roky. Chtěl mě i trenér. Takže jsem nabídku rád přijal.

Co vás vedlo k přestupu do FK Pardubice?

Pětadvacetiletý krajní bek při svém posledním působení na soutoku Labe a Chrudimky, no spíše u Botiče, kde našel FK Pardubice v Ďolíčku azyl pro první ligu, patřil k oporám týmu trenérů Krejčího s Novotným. Pro příští ročník si ho vyžádal do kádru trenér Kováč.

Hrálo důležitou roli ve vašem rozhodování zahrát si na novém stadionu. Ve smyslu, že byste si to za ty předchozí služby zasloužil?

(úsměv) Nevím, jestli důležitou roli. Každopádně je ohromným plusem, když má tým svůj stadion a nemusí cestovat na domácí zápasy, ať už do Prahy, nebo někam jinam.

A také to, že ho konkurenti berou vážně…

Pochopitelně. Když klub nemá stadion, tak je to jako by hrál pořád venku.

Už by se vám asi nechtělo harcovat každých čtrnáct dní do Ďolíčku. Šel byste do Pardubic i kdyby neměly vlastní stadion?

(důrazně) Šel bych. Upřímně, nechtělo by se mi dojíždět, ale co by mi zbývalo. Kdyby tomu tak stále bylo, tak bych to akceptoval a stejně na nabídku kývl.

Na novém stadionu už jste nastoupil jako hostující hráč ve skupině o záchranu. Co jste říkal prostředí a atmosféře?

Nadchlo mě to i jako soupeře. Bylo prakticky vyprodáno. Když jsem odcházel ze stadionu, viděl jsem zázemí, místnost pro regeneraci. Tráva nádherná. Všechno super.

Pardubice po létech strádání postihl hlad po fotbale. Fanoušci jsou doslova lační. Přitáhla vás tato skutečnost?

Každý fotbalista vám řekne, že je lepší, když na zápasy chodí pět tisíc lidí. Na Bohemku nás přijelo podpořit pár nejvěrnějších fanoušků. Chápu ale, že to bylo pro pardubické příznivce složité. V domácím prostředí už chodí ve vysokém počtu, za což můžeme být jen rádi.

Vracíte se z Jablonce. Jak hodnotíte angažmá a proč jste se tam neprosadil tolik jako před tím v první lize v Pardubicích?

Angažmá hodnotím vcelku rozpačitě. Když jsem tam přišel, tak jsem nehrál. Ve druhé polovině mé první sezony se to zlepšilo a já nastoupil ve všech zápasech. Jenže pak se změnil trenér a už jsem se do toho nějak nedostal. V minulé sezoně jsem paběrkoval, proto jsem upřednostnil tuto nabídku.

V době vašeho působení v Pardubicích jste vystihl ty lepší sezony, postupovou i sedmé místo v nejvyšší soutěži. Nebyl jste však s nimi zvyklý hrát o záchranu…

Nebyl. Ale, když to tak vezmu, s Jabloncem jsem hrál rovněž dva roky o záchranu. Vím tedy, co to obnáší. Určitě už bych to ale rád změnil. Není nic příjemného, když se v každém zápase ve skupině o záchranu strachujete.

Mladý člen rady starších

Berete angažmá v Pardubicích jako restart kariéry?

Doufám, že ano. Chtěl bych to tady znovu nakopnout a vrátit se do formy, ve které jsem odcházel z Pardubic pryč.

Když nic jiného tak můžete očekávat maximální minutáž, ne v průměru 44 či 62 minut jako v Jablonci.

To záleží na trenérech. Nicméně doufám, že se do základní sestavy dostanu a v ní odehraji co nejvíc minut.

Na rozdíl od Jablonce jste totiž kupován jako jeden z hlavních pilířů sestavy. Jak se vám hraje, když pociťujete velkou důvěru?

Když vidím tvořící se kádr, tak zjišťuji, že už nejsem nejmladší (úsměv). Spíše to vypadá, že patřím do skupiny těch starších hráčů. Z toho už vyplývá moje větší zodpovědnost. Počítám s tím a jsem připraven svoji roli splnit.

V kádru už budete opravdu patřit k těm nejstarším. V pouhých pětadvaceti letech. Jste připraven dávat mladším kolegům rady?

Ano. Kluci jsou chytří a nechají si poradit. My starší jim budeme pomáhat, tak doufám, že si vezmou naše rady k srdci.

Kromě stadionu je pro vás nový také trenér Radoslav Kováč a jeho trenérská parta. Co jste říkal jejich práci v loňské sezoně?

Udělali skvělou práci. Trenérský štáb funguje. Pan Kováč patří k vlně moderních trenérů. Do fotbalu dává všechno. Viděl jsem, že to v Pardubicích funguje tak, jak má. Je to tady zatím super.

Trenér Kováč si vysnil váš příchod. Může to být pro hráče lepší zpráva?

Nemůže. Pokud o vás trenér projeví zájem, tak je to obrovské plus. Jsem za to velice rád a jeho důvěru a vlastně i důvěru vedení klubu budu splácet na hřišti.