Ostře sledované Pardubice. Je sice hlavním trenérem jiného týmu, ale účinkování nováčka v nejvyšší soutěži bude horlivě sledovat. Vždyť MARTIN SVĚDÍK, postoupil s pardubickým FK z divize až do druhé ligy. Právě tento příběh ho katapultoval mezi českou elitu. Po několika štacích momentálně trénuje Slovácko a už teď v srpnu se těší na začátek října. Na vzájemný střet se svým bývalým klubem.

ODMÍTÁ VELKÉ ZÁSLUHY

Oba hrají venku. Zatímco jeho Slovácko zahájí nový ročník ve Zlíně, tak Pardubice zajíždí v neděli na půdu favorizovaného Jablonce. Na obnovenou ligovou premiéru čekaly více než půlstoletí. Logicky se jedná o jejich první ligový zápas v samostatné České republice.

„Pamatuji se, že Vláďa Pitter vždycky prohlašoval: Jednou v Pardubicích liga bude. Líbí se mi, že splnil, co si předsevzal. Díky patří jemu, všem akcionářům a těm, co se starají o pardubický fotbal. Postupně se nabalovali další jako Víťa Zavřel nebo Petr Kadeřávek a Láďa Novák. Udělali vážně kus práce,“ chválí na dálku Svědík.

Spolu s nimi postupoval a postupoval. Hned v první druholigové sezoně dosáhli na sedmou příčku a Pardubice ho už neudržely. Po odchodu do Baníku se chopil vesla jeho asistent Jiří Krejčí. Bere si Svědík nějaký podíl na postupu mezi smetánku?

„Určitě mám nějaký podíl na tom, že se postoupilo z divize do druhé ligy, ale připisovat si zásluhy postupu do první ligy, to už bylo jednoznačně beze mě. Tam jsou hlavními postavami Jirka Krejčí a Martin Shejbal. A samozřejmě vedení klubu a hráči. Navíc z tehdejšího kádru zůstali jenom Honza Jeřábek a Martin Šejvl,“ odmítá nějaké velké zásluhy.

JEN DOMÁCÍ TRENÉR

Na druhou stranu pardubický styl se po jeho odchodu moc nezměnil. Krejčí i Svědík mají jeden vzácný dar. Dokážou přečíst, co mohou týmu dát, vtisknout mu styl hry, který mužstvu přesně vyhovuje. Oba také razí podobné heslo: Vzadu hrát na nulu a ten jeden gól vepředu se vždycky nějak dá.

„Máme společné to, že Pardubice se vždy snažily o atraktivní fotbal. A je tu ještě jedna zásadní věc. Pardubice potřebují svého trenéra, respektive trenéra z regionu, který dobře zná prostředí. V době, kdy angažovaly Martina Haška, a on si přivedl své hráče, tak to moc nefungovalo. Nicméně na tomto případu si vedení ověřilo, že to byla špatná cesta. A tak se po půlroční anabázi cizího trenéra vrátil Jirka Krejčí. Hra i atmosféra v kabině znovu dostaly, jak se říká, hlavu a patu. Sázka na něj byla výborná,“ má jasno Svědík.

Ještě jedna skutečnost, lépe řečeno jméno doprovází jejich úspěchy. Nový sportovní manažer Martin Shejbal. Spolu se Svědíkem se dostal i k mládežnické reprezentaci a ten ho také lákal k sobě do ligy.

„Není náhoda, že se do Pardubic vybírají stejní hráči, když je vybírá jeden člověk. On prostě umí vybrat ty potřebné hráče,“ podotýká.

Vedení FK Pardubice, prakticky od založení klubu v roce 2008 preferuje stále stejnou filozofii. Žádné drahé nákupy, ale sázka na mladé hráče, na odchovance nebo hostováním prověřené hráče. A když má přijít někdo zvenku, musí být lepší. A jak říká sportovní ředitel Vít Zavřel: „Naši kluci makají celých devadesát minut, jezdí nahoru – dolů, zprava – doleva.“

Soupeři se tak mohou těšit na motorové myši, které jim nedají nic zadarmo. No a když se k tomu přidá nováčkovský elán, bude prvoligově nezkušený kádr oživením nejvyšší soutěže.

HRADIŠTĚ A ĎOLÍČEK

Se Svědíkovým Slováckem se Pardubice střetnou o prvním říjnovém víkendu na moderním fotbalovém stadionu v Uherském Hradišti. Odveta se nebude konat v Pardubicích, kde na takto moderní arénu čekají již drahnou dobu. Ale, jak je známo, v Ďolíčku. Stánek pražských Bohemians se stal pardubickým azylem pro nadcházející sezonu.

„Na oba zápasy se těším. Ještě více bych se těšil, kdybych hrál v Pardubicích na novém stadionu. To by pro mě jako Pardubáka bylo daleko lepší než hrát v nějakém azylu. Z jejich pohledu to ale nebude nic jednoduchého. Nehrát žádný zápas v typicky domácím prostředí je velice složité. Pro Pardubice je to velká škoda. Hlavně, ať se ten stadion dodělá,“ přeje si.

Co se týče fotbalového prostředí, zvolili pardubičtí šíbři velmi dobře. V Ďolíčku se soupeřům nehraje nejlépe, Slovácko by mohlo vyprávět.

„Neříkám, že se nám tam hraje úplně dobře. Je to ale spíše otázka diváků. Atmosféra na zápasu Pardubic však nebude taková, jako když hrají Klokani doma. Není to stadionem, na Bohemce se hraje nepříjemně kvůli atmosféře. Ta bude z tohoto pohledu odlišná. Každopádně přeji Pardubkám, ať se jim v Ďolíčku daří,“ dodává Martin Svědík.