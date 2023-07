Konec čekání. Již zítra startuje nový ročník FORTUNA:LIGY. Votroci se obzvlášť na nový ročník těší, jelikož ho, s největší pravděpodobností, celý odehrají na svém nově postaveném stadionu. Ligová premiéra je však čeká na hřišti soupeře a nutno říct, že možná na půdě toho nejtěžšího. V prvním kole se Hradečtí utkají se Slavii Praha. Svěřenci trenéra Webera budou chtít zopakovat senzaci z minulého ročníku, kdy dokázali Pražany zaskočit. Zápas začíná v 18. hodin v Edenu.

Hradečtí fotbalisté už vyhlížejí start FORTUNA:LIGY. První zápas odehrají na stadionu pražské Slavie. | Foto: klub

Že by se mohla opakovat historie, to se uvidí již zítra. V minulé sezoně taktéž Votroci začínali svoji pouť FORTUNA:LIGOU utkáním se Slavii a tehdy překvapivě v mladoboleslavském azylu překvapivě zvítězili.

FORTUNA:LIGA - 1. kolo

SK Slavia Praha (2. místo vloni) - FC Hradec Králové (8. místo vloni)

Fortuna Arena, Zítra od 18:00

Oba týmy měly rozhodně náročnou přípravu, o té Hradecké se rozpovídal jeden z trenérů Stanislav Hejkal.

„Myslím, že se nám povedla. Řekl bych, že až na první poločas se Žižkovem jsme odehráli dobrá utkání, výsledkově to nebylo špatné. Takže jsme spokojení s tím, co jsme stihli udělat. Teď už se těšíme na začátek ligy. Zvlášť, když máme tak těžký los, hrát na Slavii je zážitek. Je to kandidát číslo jedna na titul a my tam začínáme. Myslím, že bude plný stadion – to jsou zápasy, pro které děláme fotbal,“ vyhlíží start FORTUNA:LIGY zkušený kouč.

Pražané jsou bez debat jasným favoritem zápasu, ale je nutné podotknout, že Votroci nejsou zrovna jejich oblíbený soupeř. V posledních třech zápasech nedokázala Slavia porazit Hradec Králové.

„Slavia má velice zkušený realizační tým. Myslím si, že nedopustí, aby nás jejich hráči jakkoliv podcenili. Na druhou stranu víme, že máme jistou kvalitu, kterou jsme několikrát potvrdili a podobnými zbraněmi budeme chtít uspět také tentokrát. Opět ale říkám, že parta kolem exhradeckého Holeše je kandidát na titul číslo jedna,“ zdůrazňuje sílu mužstva z Edenu asistent Jozefa Webera.

Střetnutí s výběrem Jindřicha Trpišovského vyhlíží také hradecký obránce Adam Gabriel.

„Je to asi nejtěžší soupeř, jakého jsme mohli na začátek dostat. Podle mě jsou na tom fotbalově ze všech týmů v lize nejlíp. Již několikrát jsme ale potvrdili to, že s nimi umíme hrát. Výsledky za poslední dva roky to jasně dokládají,“ připomíná mládežnický reprezentant remízu v závěru předcházejícího ročníku či těsné vítězství v jeho úvodu.

Sám si skvělé výsledky z loňské sezóny dobře pamatuje. „Je to důkaz toho, že proti těžkým soupeřům umíme předvést kvalitní výkony. Všichni ale ví, že každý takový zápas začíná 0:0 – a jeden můžete hrát výborně, zatímco druhý může skončit tím, že padnete na kolena. Je to tedy o tom, abychom se důkladně připravili bez ohledu na předcházející výsledky,“ nabádá Adam Gabriel.